Öte yandan plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmiyor. Mührün ve güvenlik işaretlerinin bulunması plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterli.

❓APP PLAKA KULLANANLAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI 1. APP plaka değişimi için son gün ne zaman? Yeni düzenleme ile süre 1 Ocak 2027 tarihine uzatıldı. 2. Kesilen APP plaka cezaları iptal mi edilecek? Evet, alınan karar kapsamında bugüne kadar bu sebeple kesilen cezaların iptal edileceği bildirilmiştir.

3. Plakamda karekod yok, ceza yer miyim? Hayır, 1 Ocak 2024 öncesi basılan ancak mühürlü ve hologramlı olan plakalar geçerlidir. Karekod olmaması sahte olduğu anlamına gelmez. 4. Standart dışı plaka cezası ne kadar? Damgalı olmasına rağmen standart dışı yazı karakterine sahip plakaların cezası 4 bin TL olarak belirlenmiştir.

5. Yeni plaka nereden alınır? Plaka basım işlemleri sadece yetkili kuruluş olan TŞOF tarafından gerçekleştirilmektedir.