APP plakalar için süre uzatıldı: İşte son tarih
APP plaka kullanan sürücülerin standart plakaya geçişi için tanınan süre 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı. Yeni kararla birlikte sürücüler belirlenen tarihe kadar standart dışı plakalarını değiştirebilecek. Peki, plakaların üzerinde bulunması gerekenler neler? İşte milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren detaylar…
Trafik cezalarını içeren kanun düzenlemesinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen APP (Avrupa Press Plaka) plakalar için alınacak kararın ayrıntıları belli oldu. Sürücülerin plakalarını uygun hale getirebilmesi adına 1 Nisan'a kadar tanınan süre Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) talebi doğrultusunda 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.
Şoförler Odası'na APP plakalarını yasaya uygun plaka haline getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre verilecek. Aksi halde 180 gün süreyle plaka basma yetkileri iptal edilecek. Ayrıca görevi suiistimalden suç duyurusunda bulunulacak.
KURALA UYANA CEZA YOK
AK Parti kaynakları yeni düzenlemede araç sahipleriyle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi. Karekod ve mühür olan mevcut APP plakalar kullanılmaya devam edilecek, iptal olmayacak, ceza da verilmeyecek. Daha önce kesilen cezalar da geçersiz sayılacak.
2027 sonrasında basılacak plakaların görselleri Emniyet'in sistemine yüklenecek. Kontroller sırasında trafik polisleri sisteme girdiklerinde plakaların üzerindeki bütün bilgileri görebilecek. Yeni düzenleme ile plaka üzerinde bilerek oynama yapanlara 140 bin lira ceza uygulanacak.
PLAKLARIN ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKENLER
Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımını yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) üstleniyor. Plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretleri ise şu şekilde:
- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.
- Sol tarafta ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.
- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.
- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almakta.
- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklendi.