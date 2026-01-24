CANLI YAYIN
Antalya'da sağanak etkili oldu! Rögarlar taştı yollar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar etkisini sürdürdü. Şiddetli yağış nedeniyle rögarlar taştı, birçok cadde ve sokak adeta göle döndü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan yağış sabaha kadar sürdü.

Sağanak nedeniyle kentin ana arterlerinde yollar adeta göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.

Yakın olan evinden markete inen bir vatandaş ise, kafasına poşet geçirerek alışverişini yaptığı görüldü.

ARAÇLARIYLA KALDIRIMDAN İLERLEDİLER
Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.

Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Antalya'da etkili olan yağışın boyutlarını gözler önüne seren A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Antalya dün gece saatlerinde sele teslim oldu desek herhalde en net şekilde durumu ifade etmiş oluruz" sözleriyle kentteki kaosu özetledi.

ANTALYA SELE TESLİM OLDU!

Yağışın şiddetini bir an olsun kesmediğini vurgulayan Oğuz, "Şu dakika itibarıyla yağış geceye oranla şiddetini azaltsa da devam ediyor. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Önündeki aracın mahsur kaldığını gören bazı sürücüler çareyi kaldırımdan gitmekte buldu, kimi vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı" ifadelerini kullandı.

MERKEZ İLÇELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Yağışın etkilediği bölgeler hakkında bilgi veren muhabir Oğuz, özellikle Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yoğun bir yağışın hakim olduğunu belirterek, "Dün Kumluca'da yani Antalya'nın batı kısmında seraların olduğu alanlarda sel suları ilçeyi kaplamıştı. Bugünse meteoroloji özellikle Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Serik ve gün sonuna doğru Manavgat yani Antalya'nın doğu ilçeleri için uyarıda bulundu" dedi.

SARI KODLU UYARI TURUNCUYA ÇALDI

Meteorolojiden alınan verileri paylaşan Kartal Oğuz, "Aslında sarı kodlu bir uyarı bu. Metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyordu ancak tahminlerin biraz üzerinde, sarıdan turuncuya çalan bir yağış şiddeti söz konusu" şeklinde konuştu. Hava sıcaklığının 9-10 derece civarında seyrettiğini aktaran Oğuz, "Yağışların gün içerisinde sabit dozda sürmesi ve gece saatlerine doğru etkisini yitirerek Antalya'yı terk etmesi bekleniyor" sözleriyle hava durumundaki son durumu aktardı.

VALİLİKTEN KRİTİK "DIŞARI ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI

Antalya Valiliği'nin vatandaşlara yönelik uyarılarını hatırlatan Oğuz, "Vatandaşlara mümkün mertebe dışarıya çıkmamaları yönünde çağrı var. Çünkü ani sel, su baskını, yerel dolular ve yıldırım düşmeleri sonucu ulaşımda aksamalar yaşanabilir" uyarısında bulundu. Antalya'nın bir tarım merkezi olduğuna dikkat çeken muhabir, "Üreticiler de seralarında dikkatli olmaları konusunda valilik tarafından uyarıldı" ifadeleriyle haberini noktaladı.

