Antalya'da sağanak etkili oldu! Rögarlar taştı yollar göle döndü

Kentin işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nın bazı noktalarında mahsur kalan araçları gören diğer sürücüler ise çareyi kaldırımdan ilerlemekte buldu.



Öte yandan yağışların 25 Ocak Pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği bildirildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI Antalya'da etkili olan yağışın boyutlarını gözler önüne seren A Haber muhabiri Kartal Oğuz, "Antalya dün gece saatlerinde sele teslim oldu desek herhalde en net şekilde durumu ifade etmiş oluruz" sözleriyle kentteki kaosu özetledi. ANTALYA SELE TESLİM OLDU! Yağışın şiddetini bir an olsun kesmediğini vurgulayan Oğuz, "Şu dakika itibarıyla yağış geceye oranla şiddetini azaltsa da devam ediyor. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Önündeki aracın mahsur kaldığını gören bazı sürücüler çareyi kaldırımdan gitmekte buldu, kimi vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı" ifadelerini kullandı.

MERKEZ İLÇELERDE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR Yağışın etkilediği bölgeler hakkında bilgi veren muhabir Oğuz, özellikle Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde yoğun bir yağışın hakim olduğunu belirterek, "Dün Kumluca'da yani Antalya'nın batı kısmında seraların olduğu alanlarda sel suları ilçeyi kaplamıştı. Bugünse meteoroloji özellikle Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu, Serik ve gün sonuna doğru Manavgat yani Antalya'nın doğu ilçeleri için uyarıda bulundu" dedi.