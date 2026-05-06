Anneler Günü dolandırıcılığına dikkat: “50 bin TL hediye çeki” tuzağıyla banka hesapları boşaltılıyor

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 09:19 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dolandırıcılar, Anneler Günü'nü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar, "50 bin TL hediye çeki kazandınız" vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar, sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden vatandaşlara ulaşan sahtekarların hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Bu kapsamda Migros, A101, Kahve Dünyası, LC Waikiki, Karaca ve Trendyol gibi kurumsal markaların internet sitelerinin taklit edildiği öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise dolandırıcılık amacıyla açılan bazı internet sitelerine erişim engeli getirdi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre internet üzerinden "Anneler Günü hediyesi kazanma fırsatı" başlıklı linkler paylaşan dolandırıcılar, vatandaşlardan birkaç basit soruyu yanıtlamalarını istiyor.

Ardından kullanıcılara "50 bin TL Anneler Günü hediye çeki kazandınız" mesajı gönderiliyor ve kişisel bilgiler ile banka bilgilerinin ilgili link üzerinden girilmesi talep ediliyor.