Anneler Günü dolandırıcılığına dikkat: “50 bin TL hediye çeki” tuzağıyla banka hesapları boşaltılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dolandırıcılar, Anneler Günü'nü de fırsata çevirdi. Kurumsal markaların internet sitelerini taklit eden sahtekarlar, "50 bin TL hediye çeki kazandınız" vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını boşaltıyor. Uzmanlar, sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden gelen linklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Sosyal medya reklamları ve WhatsApp mesajları üzerinden vatandaşlara ulaşan sahtekarların hediye çeki vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Bu kapsamda Migros, A101, Kahve Dünyası, LC Waikiki, Karaca ve Trendyol gibi kurumsal markaların internet sitelerinin taklit edildiği öğrenildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise dolandırıcılık amacıyla açılan bazı internet sitelerine erişim engeli getirdi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre internet üzerinden "Anneler Günü hediyesi kazanma fırsatı" başlıklı linkler paylaşan dolandırıcılar, vatandaşlardan birkaç basit soruyu yanıtlamalarını istiyor.

Ardından kullanıcılara "50 bin TL Anneler Günü hediye çeki kazandınız" mesajı gönderiliyor ve kişisel bilgiler ile banka bilgilerinin ilgili link üzerinden girilmesi talep ediliyor.

Daha sonra ise hediye çekinin alınabilmesi için "Kampanya katılım ücreti" adı altında para isteniyor. Örneğin vatandaşlardan bin TL yatırmaları gerektiği belirtilerek, 50 bin TL değerinde de hediye çeki verileceği iddia ediliyor.

Bu tutarı gönderen kişilerden paranın askıda kaldığı bahanesiyle yeniden ödeme yapmaları talep edilirken, ödeme yapmayanlara ise "Kampanya koşullarını ihlal ettiniz", "Avukatımız sizinle iletişime geçecek" gibi ifadelerle baskı kurulmaya çalışılıyor. Bu yöntemle vatandaşın bankadaki parası çalınabiliyor.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARIYLA TUZAĞA ÇEKİYORLAR

Dolandırıcıların özellikle Instagram, Facebook ve X gibi sosyal medya platformlarında reklam vererek kullanıcıları sahte sitelere yönlendirdiği belirtildi.

"Anneler Günü hediye çeki" temalı reklam görselleriyle hazırlanan sahte sayfaların kurumsal markaların resmi internet sitelerine benzetildiği ifade edildi. Bu kapsamda Migros, A101, Kahve Dünyası, LC Waikiki, Karaca ve Trendyol gibi markaların internet sitelerinin taklit edildiği öğrenildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Uzmanlar, sosyal medya reklamları, SMS, e-posta veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen bağlantılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların ise vakit kaybetmeden bankalarıyla iletişime geçmeleri, şüpheli işlem bildirimi yapmaları, kartlarını kullanıma kapatmaları ve ardından emniyet birimlerine veya savcılığa suç duyurusunda bulunmaları öneriliyor.

