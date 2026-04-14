Ankara’da belgeselleri aratmayan görüntü! Dev kanatlar sürü halinde görüntülendi

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 10:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Ankara'nın kalbi Kızılcahamam'da nefes kesen bir yaban hayatı heyecanı yaşandı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında tutulan dev kara akbabalar, Çeltikçi bölgesinde dev bir sürü halinde objektiflere yansıdı.

Ankara'nın doğal zenginlikleriyle bilinen ilçesi Kızılcahamam, dünyanın en nadir kuş türlerinden biri olan kara akbabaların (Aegypius monachus) en önemli yaşam alanlarından biri olma özelliğini koruyor. Bölgede çalışma yapan doğa fotoğrafçısı, Çeltikçi mevkisinde nadir rastlanacak bir doğa olayına tanıklık etti.

DEV SÜRÜ OBJEKTİFE YANSIDI

Doğa gezisi sırasında yol kenarında beslenme odağında toplanan devasa bir grubu fark eden doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, vakit kaybetmeden deklanşöre bastı. Genellikle oldukça ürkek ve insanlardan uzak yaşayan kara akbabaların, yaklaşık 30-40 bireyden oluşan bir sürü halinde bir arada bulunması, fotoğrafçılık ve doğa gözlemi açısından büyük bir başarı olarak nitelendirildi.

"O ANLARI GÖRÜNTÜLEMEK BÜYÜK HEYECANDI"

Görüntüleri yakalayan doğa fotoğrafçısı Ömer Melih Demirbaş, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı:

"Çeltikçi bölgesinde yol üzerinde seyir halindeyken bu muazzam grubu fark ettim. Sayıları 40'ı bulan kara akbabalar birleşim başındaydı. Bu kadar büyük bir sürüyü bir arada görmek her fotoğrafçıya nasip olmaz. Hem bir doğasever hem de bir fotoğrafçı olarak o anları kayıt altına almak benim için büyük bir heyecandı."

DOĞANIN DEV KANATLILARI GÜVEN ALTINDA

Kanat açıklıkları 3 metreyi bulabilen ve Avrupa'nın en büyük kuşlarından biri olan kara akbabaların Kızılcahamam'da bu kadar kalabalık bir popülasyonla görüntülenmesi, bölgedeki ekosistemin korunmuşluğuna dair de önemli bir mesaj veriyor.