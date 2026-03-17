Anfield Road'da gözler Barış Alper Yılmaz'da! Premier Lig ekipleri tribünden takip edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri yine Barış Alper Yılmaz olacak. Son dönemde performansını zirveye çıkaran milli futbolcuyu üç Premier Lig ekibinin izleyeceği belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak.

Anfield Road'da oynanacak kritik mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da aldığı 1-0'lık skor avantajıyla İngiltere'den turla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Öte yandan son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle Galatasaray'da tüm dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

3 İNGİLİZ TAKIMI İZLEYECEK

Takvim'de yer alan habere göre, Liverpool ile oynanacak mücadelede 3 İngiliz takımı Barış Alper'i canlı olarak izleyecek.

TRİBÜNDE OLACAKLAR

Oyuncunun menajeriyle bir süredir temaslarını sürdüren Crystal Palace, Brighton ve Newcastle United'ın scout ekipleri tribünde olacak.

PERFORMANSI RAPORLANACAK

Ekiplerin yıldız futbolcuyu canlı olarak takip edeceği ve ardından performansını raporlayacağı belirtiliyor.

TEKLİF YAPACAKLAR

Barış'ı sezon sonuna kadar takip edeceği öğrenilen 3 takımın sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

CİMBOM'UN İSTİKRAR ABİDESİ

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı takımın son 19 günde oynadığı 6 maça da ilk 11'de başlayan tek isim oldu.

40 MAÇA ÇIKTI

Yılmaz, sarı-kırmızılı forma altında bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 40 karşılaşmada görev aldı ve 2,984 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSI

25 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu zaman zarfında söz konusu mücadelelerde 10 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DURUMU

Milli futbolcunun, Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Barış Alper Yılmaz'ın güncel değeri ise 26 milyon Euro olarak gösteriliyor.

