Anfield Road'da gözler Barış Alper Yılmaz'da! Premier Lig ekipleri tribünden takip edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri yine Barış Alper Yılmaz olacak. Son dönemde performansını zirveye çıkaran milli futbolcuyu üç Premier Lig ekibinin izleyeceği belirtildi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın TSİ 23.00'te İngiliz devi Liverpool'a konuk olacak.
Anfield Road'da oynanacak kritik mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da aldığı 1-0'lık skor avantajıyla İngiltere'den turla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Öte yandan son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle Galatasaray'da tüm dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
3 İNGİLİZ TAKIMI İZLEYECEK
Takvim'de yer alan habere göre, Liverpool ile oynanacak mücadelede 3 İngiliz takımı Barış Alper'i canlı olarak izleyecek.