Viral Galeri Viral Tıkla Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

İzmir'de yaşayan 36 yaşındaki Selçuk Saygılı, hayatını değiştiren bir karar aldı ve 2,5 yıl içinde fiziksel olarak büyük bir değişim yaşadı. Saygılı, yatağa bağımlı tedavi gören kayınbabasının durumundan etkilenerek 2,5 yılda tam tamına 145 kilo verdi. İşte ameliyatsız zayıfladığını belirten genç adamın son hali...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:14
Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

İzmir'de yaşayan Selçuk Saygılı, hayatının büyük bir bölümünde kilo problemiyle mücadele etti. 36 yaşındaki Saygılı, 8 yıl önce 180 kilodayken evlenmeye karar verdiğinde, damatlığa girebilmek için 40 kilo verdi. Evlendikten sonra yine kilo alan inşaat teknikeri Saygılı, 245 kiloya kadar çıktı.

Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

Arkadaşlarının kiloları nedeniyle "Minik" lakabını taktığı Saygılı, evinde yaklaşık 2 yıl kalan yatağa bağımlı kayınbabasının yaşadığı zorluklardan etkilenerek zayıflamaya karar verdi.

Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

Saygılı, 2,5 yıl önce doktorların yardımıyla önce diyet programına başladı. İlk aşamada 40 kilo veren Saygılı, geçen sürede mide ameliyatı, diyet ve spor ile 105 kilo daha vermeyi başardı.

Saygılı, eskiden giydiği ve şimdi kendisine çok büyük gelen kıyafetlerini hatıra olarak saklıyor.

Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

"Aileme iyi bir gelecek hazırlamak için zayıfladım"

Saygılı, kendini bildiğinden beri kilolu olduğunu söyledi.

Daha önce kilolu olmayı umursamadığını ifade eden Saygılı, yatalak kayınbabasına bir süre baktıklarını, bu süreçte yatalak olmanın zorluğunu gördüğünü kaydetti.

Saygılı kayınbabasını zaman zaman yataktan kaldırmak zorunda kaldığını söyleyerek, "60 kilo olan kayınbabamı bile kaldırmakta zorlandım. Ben onun yerinde olsam ne yapardım diye düşündüm." dedi.

Ameliyatsız tam 145 kilo verdi! 2,5 yıldır bunları yapıyor....

AMELİYATSIZ SAĞLIKLI BESLENME İLE KİLO VERME YÖNTEMLERİ

Sağlıklı beslenme, kilo verme sürecinin temel taşlarından biridir. Ameliyatsız bir şekilde sağlıklı kilo kaybı sağlamak, doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemekle mümkündür. İşte ameliyatsız sağlıklı beslenme ile kilo vermek için bazı etkili ipuçları:

1. Dengeli ve Düzenli Öğünler

Sağlıklı kilo vermek için en önemli adım, dengeli ve düzenli beslenmektir. Günlük öğünlerinizi atlamadan, üç ana öğün ve sağlıklı ara öğünler ile beslenmeyi alışkanlık haline getirin. Öğünlerinizin içinde protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde bulunmasına özen gösterin.

2. Bol Su Tüketimi

Vücudun düzgün çalışabilmesi ve toksinlerin atılabilmesi için su içmek çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi hedefleyin. Su, aynı zamanda tokluk hissi yaratarak gereksiz atıştırmaları engellemeye yardımcı olabilir.

3. Lifli Gıdalar Tüketmek

Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenler, bağırsak sağlığını iyileştirir ve uzun süre tok tutar. Sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri diyetinize dahil edin.

4. Protein Kaynaklarına Yönelmek

Protein, kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur ve tokluk hissi sağlar. Yumurta, tavuk, balık, yağsız etler, baklagiller ve yoğurt gibi sağlıklı protein kaynaklarını beslenmenizde bulundurun.

5. Sağlıklı Yağlar Tüketmek

Vücudun sağlıklı çalışabilmesi için doymamış yağlara ihtiyacı vardır. Zeytinyağı, avokado, fındık, badem ve chia tohumu gibi sağlıklı yağları tercih edin. Ancak aşırıya kaçmamak önemlidir, çünkü yağlar kalori açısından yoğundur.

6. Şeker ve İşlenmiş Gıdalardan Kaçınmak

Şekerli yiyecekler ve işlenmiş gıdalar, hızlı kilo alımına neden olabilir. Fast food, abur cubur, tatlılar ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durun. Doğal tatlandırıcılar veya meyveleri tatlı ihtiyacınızı karşılamak için kullanabilirsiniz.

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