Altında dikkat çeken yükseliş! Orta Doğu’daki barış umudu piyasaları hareketlendirdi

Küresel piyasalarda geçen hafta emtia fiyatlarının yönünü Orta Doğu'daki gelişmeler belirledi. Özellikle ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği beklentisi piyasalarda savaş riskine yönelik endişeleri azaltırken, petrol fiyatlarında da düşüşe yol açtı. Analistlere göre Orta Doğu'da kalıcı barış ihtimali enerji piyasalarındaki "savaş primi"ni zayıflatırken, küresel enflasyon baskılarının da hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde hareketlilik yaşandı. Geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 2,2 yükselirken, gümüş yüzde 6,5 ve platin yüzde 3,6 değer kazandı. Paladyum ise yüzde 2,3 geriledi.

10 Mayıs 2026 itibarıyla ons altın 4 bin 726 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın ise 6 bin 875 TL seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, dolar endeksindeki zayıflamanın da altın ve diğer değerli metalleri desteklediğini belirtti.