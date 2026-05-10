Altında dikkat çeken yükseliş! Orta Doğu’daki barış umudu piyasaları hareketlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Emtia piyasalarında geçen hafta Orta Doğu'da barış ihtimalinin güçlenmesi ve doların zayıflaması fiyatlamalara yön verdi. Altının ons fiyatı yüzde 2,2 yükselirken, petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. 10 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın 6 bin 875 TL seviyelerinde işlem görürken, Brent petrol 101 dolar bandında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda geçen hafta emtia fiyatlarının yönünü Orta Doğu'daki gelişmeler belirledi. Özellikle ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği beklentisi piyasalarda savaş riskine yönelik endişeleri azaltırken, petrol fiyatlarında da düşüşe yol açtı. Analistlere göre Orta Doğu'da kalıcı barış ihtimali enerji piyasalarındaki "savaş primi"ni zayıflatırken, küresel enflasyon baskılarının da hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde hareketlilik yaşandı. Geçen hafta altının ons fiyatı yüzde 2,2 yükselirken, gümüş yüzde 6,5 ve platin yüzde 3,6 değer kazandı. Paladyum ise yüzde 2,3 geriledi.

10 Mayıs 2026 itibarıyla ons altın 4 bin 726 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın ise 6 bin 875 TL seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, dolar endeksindeki zayıflamanın da altın ve diğer değerli metalleri desteklediğini belirtti.

PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Barış beklentilerinin en sert etkisi ise petrol piyasasında görüldü. Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 8,1 düşerken, piyasalarda Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarının normale dönebileceği beklentisi öne çıktı.

10 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrol fiyatı 101 dolar bandında işlem görüyor. Analistler, savaş ve arz kesintisi riskinin azalmasının petrol fiyatlarında oluşan jeopolitik risk primini geri çektiğini ifade etti.

ABD VERİLERİ DE ETKİLİ OLDU

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verileri de emtia piyasalarında yakından takip edildi. Nisanda tarım dışı istihdam 115 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançların beklentilerin altında kalması ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadı.

Uzmanlara göre hem jeopolitik gelişmeler hem de ABD'den gelen ekonomik veriler, önümüzdeki dönemde altın ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam edecek.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN EMTİA HAREKETLERİ

Ürün Haftalık Değişim
Altın +%2,2
Gümüş +%6,5
Platin +%3,6
Paladyum -%2,3
Brent Petrol -%8,1
Doğal Gaz +%0,3
Kakao +%17,9
Kahve -%4,3
10 MAYIS 2026 GÜNCEL PİYASA VERİLERİ

Ürün Güncel Fiyat
Gram altın 6 bin 875 TL
Ons altın 4 bin 726 dolar
Brent petrol 101 dolar bandı

Not: Veriler piyasalardaki anlık hareketlere göre değişiklik gösterebiliyor.

