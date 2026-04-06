Altın alınır mı satılır mı? Faruk Erdem uyardı, her düşüş bir fırsat

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 11:22 Son Güncelleme: 06 Nisan 2026 11:28 ahaber.com.tr - Özel Haber

Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın fiyatları konusunda yatırımcıları uyardı. Altında dalgalanmaların süreceğini belirten Erdem, "Vatandaşımız her düşüşü bir fırsata çevirebilir" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na yönelik stratejik hamleleri küresel piyasaları derinden sarstı. Piyasaların nabzını A Haber canlı yayınında tutan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendirerek yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? İŞTE EZBER BOZAN TAHMİN

İRAN'DAN ABD'YE EKONOMİK BASKI İran'ın savaşın başından itibaren çok boyutlu bir strateji izlediğini belirten Faruk Erdem, "İran askeri kısmı bir tarafa bırakıyorum ama bu tarafta bütün düğmelere aynı anda basmış durumda. Öncelikle Amerika'nın müttefiklerinin Amerika ile ilişkilerini kesebilmek, sonra ekonomi üzerinden Amerika'ya bir baskı unsuru oluşturmak istiyor ki burada başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ STRATEJİSİ DİKKAT ÇEKİYOR Tahran yönetiminin son dönemde Avrupa'daki müttefiklerle anlaşma zemini aradığına dikkat çeken Erdem, "Şimdi İran'da bir tasarrufu gündeme geldi. Bu da Hürmüz'de dolar yerine İran para birimiyle geçiş sağlamak ve bu noktada güvenlikle ilgili Umman'la bir anlaşma yapmak. İran aslında şunu söylüyor; benim açımdan baktığın zaman Hürmüz kapalı değil, sizin açınızdan baktığınız zaman Hürmüz kapalı" sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.

"ALTINDA YENİDEN DÜŞÜŞ BAŞLADI" Küresel piyasaların siyasi açıklamalara anlık tepki verdiğini vurgulayan Faruk Erdem, "Reuters haberinden bahsedildi, 45 günlük bir ateşkes mi olacak? Bu tür haberler çok çıkıyor ama sonuçta Trump ne derse o oluyor ve sahada ne olursa o gerçekleşiyor. Trump'ın o içinde küfür de barındıran açıklamaları sonrası altında yeniden bir düşüş başladı" dedi.