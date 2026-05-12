Almanya'dan Yıldırımhan ve Tayfun hamlesi: Türk füzeleri Avrupa'da dengeleri değiştirebilir

Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye tarafından geliştirilen Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini değerlendirdiğini yazdı. Haberde, Avrupa'daki savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde Türkiye'nin öne çıkan alternatiflerden biri haline geldiği belirtilirken, olası iş birliğinin temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde gündeme gelebileceği ifade edildi.

Avrupa savunma hattında dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir iddia Alman basınından geldi. Welt gazetesi, Almanya'nın Türkiye'nin geliştirdiği uzun menzilli füze sistemlerini gündemine aldığını yazdı.

Gazetenin Avrupa Birliği ve NATO kaynaklarına dayandırdığı habere göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin geliştirdiği Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi ile hipersonik Tayfun Blok-4 sistemlerini Avrupa'nın savunma açığını kapatabilecek güçlü alternatifler arasında değerlendiriyor.

ALMAN MEDYASINDA GÜNDEM SARSILDI

Alman basınında geniş yankı uyandıran gelişmeyi A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da canlı yayında değerlendirdi. Yılmaz, "Alman medyasında aslında gündemi de sarsan bir haber bu. Haberi ilk duyuran gazete Welt gazetesi oldu. Almanya'nın savunma stratejisinde dikkat çekici bir değişikliği yazdı gazete" ifadelerini kullandı. Habere göre Berlin yönetimi, Avrupa'daki savunma boşluğunu kapatmak için yönünü Türkiye'ye çevirmiş durumda.

TÜRK FÜZELERİ ALMANYA'NIN RADARINDA: YILDIRIMHAN VE TAYFUN İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLIYOR
ABD'NİN TOMAHAWK KARARI SONRASI TÜRKİYE FORMÜLÜ

Sürecin hız kazanmasındaki en önemli gelişmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın Tomahawk kararı olduğu belirtiliyor. Fatih Yılmaz, "ABD Başkanı Trump, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk füzelerinin konuşlandırılmayacağını açıkladı. İşte bu açıklamanın ardından Berlin yönetimi alternatif arayışına girdi. Masadaki seçeneklerden bir tanesi de Türkiye'den füze alımı" dedi.

Welt'in haberine göre Almanya, bir yandan ABD'li RTX (Raytheon) şirketiyle ortak üretim modelini değerlendirirken, diğer yandan Türkiye'den doğrudan füze tedarikini de masada tutuyor.

AVRUPA'DAKİ SİLAH BOŞLUĞUNU TÜRKİYE DOLDURABİLİR

Haberde, ABD-İran savaşı sonrası ABD'nin kendi stoklarını korumaya yöneldiği ve Avrupa'daki NATO ülkelerinde uzun menzilli füze kapasitesi konusunda ciddi bir boşluk oluştuğu vurgulandı. Berlin yönetiminin de bu nedenle Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirecek alternatif sistemler üzerinde çalıştığı belirtildi.

YILDIRIMHAN VE TAYFUN İÇİN KRİTİK DETAYLAR

Almanya'nın radarına giren sistemlerin başında Türkiye'nin son dönemde öne çıkan stratejik füze projeleri geliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE birimi tarafından geliştirilen Yıldırımhan füzesinin geçtiğimiz günlerde SAHA 2026 Fuarı'nda ilk kez tanıtıldığı ve yaklaşık 6 bin kilometre menzile ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Roketsan tarafından geliştirilen hipersonik Tayfun Blok-4 füzesinin ise 1500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olmasının beklendiği ifade edildi.

TESLİMAT İÇİN 2028 DETAYI

Welt'in haberine göre Berlin yönetimi, Yıldırımhan sisteminin geliştirme sürecini dikkate alarak teslimatların en erken 2028 yılında başlayabileceğini değerlendiriyor. Haberde Tayfun Blok-4 için de birkaç yıllık teslimat sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

NATO ZİRVESİ İDDİASI

Haberde dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise NATO Zirvesi oldu. Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Türkiye ile Almanya arasında olası bir savunma anlaşmasının temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi sırasında kamuoyuna duyurulabileceği öne sürüldü.

İKİ FORMÜL MASADA

Welt'e göre Berlin yönetimi satın alma süreci için iki farklı modeli değerlendiriyor. İlk seçenekte anlaşmanın doğrudan Almanya ile Türkiye arasında yapılması planlanırken, ikinci seçenekte ise Almanya öncülüğünde bazı Avrupa ülkelerinin dahil olacağı ortak finansman modeli üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği ortak savunma fonu üzerinden yapılabilecek olası bir alıma karşı çıkabileceği değerlendirmesine de yer verildi.

