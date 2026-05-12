Aleyna Çakır'ın abisinden şoke eden çıkış! "Bildikleri yüzünden öldürüldü"
Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaası açıklandı. Genç kızın ağabeyi Himmet Esen olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Esen kardeşinin bildikleri yüzünden öldürüldüğünü iddia etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın sevgilisi şüpheli Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi tepkili.
Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.
Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
"İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"
Yaşanan yeni gelişmenin ardından genç kızın ağabeyi Himmet Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" ifadelerini kullandı.
Genç kızın Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın geçen hafta gerçekleştirilen son duruşmasına genç kızın sevgilisi olan şüpheli Ümitcan Uygun'un pişkin savunması damga vurdu.