Aleyna Çakır'ın abisinden şoke eden çıkış! "Bildikleri yüzünden öldürüldü"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaası açıklandı. Genç kızın ağabeyi Himmet Esen olayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Esen kardeşinin bildikleri yüzünden öldürüldüğünü iddia etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada genç kızın sevgilisi şüpheli Ümitcan Uygun hakkında istenen hapis cezasını yetersiz gören Esen ailesi tepkili.

Ümitcan Uygun, Sema Esen'in Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davada "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından 18 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Nazrin Malikova'nın haberine göre şüpheli Uygun hakkında geçtiğimiz günlerde mütalaasını açıklayan savcılık, aynı suçlardan 6 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET"

Yaşanan yeni gelişmenin ardından genç kızın ağabeyi Himmet Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" ifadelerini kullandı.

Genç kızın Keçiören'deki evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın geçen hafta gerçekleştirilen son duruşmasına genç kızın sevgilisi olan şüpheli Ümitcan Uygun'un pişkin savunması damga vurdu.

PİŞKİN SAVUNMA

"İntihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanan şüpheli Ümitcan Uygun, "Ortada, Aleyna'nın vefatından 2-3 ay öncesine ait bir video var. Sanki o video olay günü çekilmiş ve ben onu öldürmüşüm gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Videoda sadece bir tokat attığım görülüyor. Kendi beyanlarımda da eziyet suçuna ilişkin ifadelerim mevcuttur. Eğer iddialar doğruysa Kızılay'ın ortasına darağacı kursunlar, beni assınlar" iddiasında bulundu.

Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım ise, "Sanığın maktule karşı sürekli şiddet uyguladığı ve bundan dolayı pişman olduğu kendi mesajlarıyla da sabittir. Sanığın tutukluluğunun devamını talep ediyoruz." dedi. Savcının mütalaasında zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis talep ederken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

