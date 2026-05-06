Akaryakıtta yeni tablo: Eşel mobilin bütçe etkisi 600 milyar lirayı aşabilir

"Bu kapsamda yılın geri kalanı için yaklaşık 104 milyar liralık KDV de tahsil edilemeyecektir. Bugünkü petrol fiyatları ile mevcut akaryakıt maktu ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar aynen devam etmesi durumunda toplam kaybın 600 milyar lirayı geçeceği öngörülmektedir."

MOTORİN VE LPG'DE ÖTV SIFIRLANDI GİB, bugün itibarıyla motorin ve LPG'de maktu ÖTV'nin sıfır seviyesinde uygulandığını, benzinde ise ÖTV tutarının 3,0206 lira olduğunu açıkladı. Ayrıca 5 Mart'tan itibaren günlük tüketim tahminleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, 86 milyar liralık ÖTV ile bu tutar üzerinden alınmayan 17 milyar liralık KDV nedeniyle toplam etkinin 100 milyar lirayı aştığı belirtildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR? Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundan kaynaklanan artışların pompa fiyatlarına doğrudan yansımaması için uygulanan bir vergi düzenleme mekanizması olarak biliniyor.

Sistem kapsamında akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düşürülerek fiyat artışının vatandaş üzerindeki etkisinin sınırlandırılması hedefleniyor. Petrol fiyatlarının gerilemesi durumunda ise ÖTV yeniden artırılabiliyor.