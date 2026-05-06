Akaryakıtta yeni tablo: Eşel mobilin bütçe etkisi 600 milyar lirayı aşabilir
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin bütçe etkisine dair açıklama yaptı. GİB, mevcut petrol fiyatları ve ÖTV tutarlarının yıl sonuna kadar devam etmesi halinde ÖTV ve KDV kaynaklı toplam etkinin 600 milyar lirayı aşabileceğini belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bazı basın yayın organlarında yer alan akaryakıt ÖTV tahsilatına yönelik iddialara açıklık getirdi. Açıklamada, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla 5 Mart itibarıyla eşel mobil sisteminin yeniden devreye alındığı hatırlatıldı. GİB, uygulamanın temel amacının akaryakıt fiyatlarındaki artışın enflasyon ve vatandaş bütçesi üzerindeki etkisini sınırlamak olduğunu belirtti.
"EŞEL MOBİL KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN PAYI YÜZDE 96'YI AŞIYOR"
Açıklamada, eşel mobil sistemi kapsamındaki ürünlerin toplam ÖTV'ye tabi ürünler içindeki payının yüzde 96'nın üzerinde olduğu ifade edildi. Petrol ürünlerinden şubat ayında 44,3 milyar lira ÖTV tahsil edildiği, mart ayında ise tahsilatın yüzde 18 azalışla 36,3 milyar liraya gerilediği aktarıldı.
GİB, mart ayındaki tahsilatın büyük bölümünün kriz öncesi döneme ait olduğunu belirterek, petrol fiyatlarındaki yükselişin esas etkisinin nisan tahsilatında görüldüğünü bildirdi.
NİSAN AYINDA TAHSİLAT 6,9 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ
Açıklamaya göre, 16-31 Mart ile 1-15 Nisan dönemlerini kapsayan süreçte akaryakıt ürünlerine dair ÖTV tahsilatı 6,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu kapsamda yılın ilk 4 ayındaki kümülatif tahsilatın 136,8 milyar lira olduğu belirtildi. GİB, 2026 yılı için akaryakıt ürünlerinden beklenen toplam ÖTV tahsilatının ise 656,5 milyar lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.
"TOPLAM ETKİNİN 600 MİLYAR LİRAYI AŞMASI BEKLENİYOR"
Gelir İdaresi Başkanlığı açıklamasında, eşel mobil sistemi kapsamında vazgeçilen ÖTV nedeniyle buna bağlı KDV tahsilatının da yapılamadığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: