CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Akaryakıtta yeni dönem: “Önce indir sonra bindir” devrine son

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte akaryakıt fiyatlarında şeffaflık öne çıkarken, puan ve indirim sistemleri de devreye giriyor.

Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıt istasyonlarına yönelik önemli uyarılarda bulundu.

"Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirten Yılmaz, "Tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyecek. Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" dedi.

AKARYAKITTA ŞEFFAFLIK KORUNACAK

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Tüketicinin gerçek maliyeti net şekilde görmesi gerekiyor. Rekabet şeffaf fiyat üzerinden yapılmalı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye genelinde 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini kaydetti.

AĞIRDAN ALANA YAPTIRIM

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını açıkladı. Bu kapasitenin 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını kaydetti.

Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" şeklinde konuştu.

ZAM DAĞITIM MALİYETİNDEN

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğalgaz düzenlemesini de değerlendiren Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi.

Devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti. Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi.

PROMOSYON VE PUAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yeni "Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesiyle birlikte tüketiciler, biriktirdikleri puanları farklı şekillerde kullanabilecek. Puanlar sayesinde depolar daha avantajlı dolacak.

İşte yeni sistemde öne çıkanlar:

Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.

• Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş yapılabilecek.

Dijital cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirim ve nakit iade kampanyaları sunulabilecek.

Mobil uygulamalarımızı indirin