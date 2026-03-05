Akaryakıtta fiyat kalkanı devrede: Dörtte üçü vatandaşın cebinde kalacak

ABD ve İsrail'in İran saldırılarıyla birlikte küresel bazda fırlayan petrol fiyatlarına karşı Hazine kalkanı devreye girdi. Akaryakıt fiyatlarını baskılamak için eşel mobil sistemine geri dönüldü. Artık olası artışların yüzde 75'i ÖTV'den karşılanacak, dörtte üçü vatandaşın cebinde kalacak. A Para muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplandıran Finansal Danışman Üzeyir Doğan ise sistemin bütçe üzerindeki etkilerini yorumladı.

PETROL FİYATLARI TIRMANDI, TÜRKİYE ÖNLEMİNİ ALDI ABD'deki gelişmelerin piyasaları hareketlendirdiğini belirten A Para muhabiri Rıfat Fırat, "Trump her ne kadar arz tarafında sıkıntı olmayacağını iddia etse de piyasa buna ikna olmadı. Petrol fiyatları artıyor ve bu artış akaryakıta zam olarak yansıyor. Ancak Türkiye'de eşel mobil sistemi devreye alındı" sözleriyle süreci başlattı. Sistemin işleyişine dair teknik detayları aktaran Finansal Danışman Üzeyir Doğan, "Türkiye petrol ithal eden bir ülke. Her 10 dolarlık petrol fiyatı artışının yıllık enflasyona 1 puanlık katkı yaptığını biliyoruz. Eşel mobil sistemiyle bu şok dalgasının önüne geçilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

ZAMMIN DÖRTTE ÜÇÜ VATANDAŞA YANSITILMAYACAK Hükümetin aldığı kritik kararın pompa fiyatlarına etkisini değerlendiren Üzeyir Doğan, "Şu anki uygulamada zamların yüzde 75'i fiyatlara yansıtılmayacak. Örneğin pompadaki fiyata 10 liralık bir zam gelmesi gerekiyorsa, bunun 7,5 lirası ÖTV'den karşılanacak ve vatandaşa sadece 2,5 liralık bir artış yansıyacak" dedi. Bu hamlenin enflasyon rakamları üzerindeki etkisine değinen Doğan, "Toplam enflasyona yansımanın 2 puan yerine 0,5 puan seviyelerinde kalmasını bekliyoruz. Bu da enflasyonun yukarı yönlü hareketini sınırlayacak en önemli etkenlerden biri olacak" sözleriyle aktardı.

HAZİNE GELİRİNDEN FERAGAT EDİYOR Sistemin bütçe üzerindeki etkisini yorumlayan Üzeyir Doğan, devletin enflasyonu dizginlemek adına vergi gelirinden vazgeçtiğini belirtti. Doğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bir ÖTV gelirinden feragat etmiş olacak. Burada amaç, bütçe gelirinden ziyade Türkiye'nin öncelikli sorunu olan fiyat istikrarını sağlamak. Geçmişte petrolün 120 dolarlara çıktığı dönemlerde de bu sistemin sürdürülebilir olduğunu gördük" sözleriyle konuşmasını tamamladı.