Aile görünümlü bahis çetesi çökertildi: Anne finansör, oğul yazılımcı, baba baron

Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği öne sürülen firari Burak Başel ve bağlantılı olduğu devasa altyapı şebekesi bir operasyonla çökertildi. Malta'dan Londra'ya, KKTC'den Bursa'ya uzanan kirli para trafiği deşifre edildi. İşte "aile boyu" ihanetin ve milyar dolarlık vurgunun detayları.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Şubesi, Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği öne sürülen firari Burak Başel ve bağlantılı olduğu devasa altyapı şebekesini, Bursa merkezli bir operasyonla çökertti. Geçtiğimiz ay iki ayrı operasyonla aralarında Erdem Murat Ünal'ın da bulunduğu 30'a yakın isim gözaltına alındı.10'un üzerinde şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 3 yıldır süren titiz takip sonucunda Türkiye'deki bahis pastasından milyarlarca dolar pay alan yapının Malta'dan Londra'ya, oradan Bursa'ya uzanan tüm ayakları Türk adaleti tarafından deşifre edilmiş oldu.

AYLIK 1 MİLYAR DOLAR CİRO

Sabah'ın haberine göre Soruşturmanın en kritik noktalarından birini gizli tanık "Ihlamur"un ifadeleri oluşturdu. "Ihlamur", Başel'in yönetimindeki yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde ettiğini iddia etti. Yapılan teknik takiplerde, bahis dünyasının "kalbi" sayılan "DAGUR" yönetim paneli deşifre edildi.

Sıradan ve küçük çaplı bahis sitelerinde bulunmayan, yalnızca büyük hacimli organizasyonların kullandığı bu profesyonel "işlem motoru", bahislerin onaylanmasından bonus tanımlamalarına kadar her adımı otomatik botlarla yönetiyor. Ele geçirilen log kayıtlarında, şüpheli Enes Ünal'ın sunuculara "root" (en üst düzey yönetici) yetkisiyle bağlandığı ve dakikada tam 800 işlem yapabilen bot yazılımlarını bizzat yönettiği kanıtlandı.

Dosyaya teknik olarak en kritik delil olarak giren bu veriler, şüphelilerin "Sadece yazılım yapıyoruz" savunmasını çökerterek, sistemin doğrudan işletmecisi olduklarını gözler önüne serdi. Jandarmanın deşifre ettiği yapının en çarpıcı yanı, tam bir aile şirketi gibi yönetilmesiydi.

Organizasyonun başında bulunan Erdem Murat Ünal koordinasyonu sağlarken, eşi Pınar Ünal finansal trafiği, oğulları Enes Ünal (26) ise sistemin teknik altyapısını yönetiyordu. Anne Pınar Ünal ifadesinde şirketle bağı olmadığını iddia etse de jandarma ekipleri şirkette kendisine ait bir finanstan sorumlu üst düzey yönetici anlamına gelen Chief Financial Officer 'CFO' unvanlı odası olduğunu ve tüm harcamalarda son sözü söylediğini belirledi.

Sistemin teknik beyni olan Enes Ünal'ın, sunuculara en üst düzey yetkiyle eriştiği ve dakikada 800 işlem yapan botları yönettiği kanıtlandı. Soruşturma kapsamında Burak Başel'in KKTC merkezli Basel Holding ve Malta merkezli Paymix isimli ödeme kuruluşları mercek altına alındı.

Kripto paraların İngiltere ve Virgin Adaları merkezli borsalara aktarıldığının tespiti üzerine İngiliz mali istihbaratıyla işbirliği yapıldı. Elde edilen bilgiler jandarmayı Bursa'daki Pentech Bilişim'e ulaştırdı. Operasyonlar neticesinde iki şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları, suç ağının içyüzünü de ortaya koydu. Örgütün teknik yöneticisi Enes Ünal'ın, yasadışı paradan gelen kaynakla 'elemegi.com' adlı bir platform kurarak kadın girişimcilere yardım maskesi altında toplumda ve devlet nezdinde itibar kazanmaya çalıştığı belirlendi.

