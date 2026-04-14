Aile görünümlü bahis çetesi çökertildi: Anne finansör, oğul yazılımcı, baba baron

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 07:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği öne sürülen firari Burak Başel ve bağlantılı olduğu devasa altyapı şebekesi bir operasyonla çökertildi. Malta'dan Londra'ya, KKTC'den Bursa'ya uzanan kirli para trafiği deşifre edildi. İşte "aile boyu" ihanetin ve milyar dolarlık vurgunun detayları.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Siber Şubesi, Türkiye'deki yasadışı bahis pazarının yüzde 40'ını kontrol ettiği öne sürülen firari Burak Başel ve bağlantılı olduğu devasa altyapı şebekesini, Bursa merkezli bir operasyonla çökertti. Geçtiğimiz ay iki ayrı operasyonla aralarında Erdem Murat Ünal'ın da bulunduğu 30'a yakın isim gözaltına alındı.10'un üzerinde şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 3 yıldır süren titiz takip sonucunda Türkiye'deki bahis pastasından milyarlarca dolar pay alan yapının Malta'dan Londra'ya, oradan Bursa'ya uzanan tüm ayakları Türk adaleti tarafından deşifre edilmiş oldu.

AYLIK 1 MİLYAR DOLAR CİRO Sabah'ın haberine göre Soruşturmanın en kritik noktalarından birini gizli tanık "Ihlamur"un ifadeleri oluşturdu. "Ihlamur", Başel'in yönetimindeki yapının aylık yaklaşık 1 milyar dolar ciro elde ettiğini iddia etti. Yapılan teknik takiplerde, bahis dünyasının "kalbi" sayılan "DAGUR" yönetim paneli deşifre edildi.

Sıradan ve küçük çaplı bahis sitelerinde bulunmayan, yalnızca büyük hacimli organizasyonların kullandığı bu profesyonel "işlem motoru", bahislerin onaylanmasından bonus tanımlamalarına kadar her adımı otomatik botlarla yönetiyor. Ele geçirilen log kayıtlarında, şüpheli Enes Ünal'ın sunuculara "root" (en üst düzey yönetici) yetkisiyle bağlandığı ve dakikada tam 800 işlem yapabilen bot yazılımlarını bizzat yönettiği kanıtlandı.