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Ahmet Kural oğlu Kemal'in yüzünü gösterdi! "Gülüşü aynı sen"

Komedi yapımlarının vazgeçilmez yüzlerinden olan Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına "Kemal" ismini vermişlerdi. Bebeklerinin yüzünü göstermekten çekinen ikiliden beklenen paylaşım geldi. Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kural'a bir takipçisinden "Gülüşü aynı sen" şeklinde yorum geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:26
Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü gösterdi! Gülüşü aynı sen

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıl aşk yaşadığı Çağla Gizem Şahin ile 18 Temmuz 2023 tarihinde dünyaevine girmişti.

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü gösterdi! Gülüşü aynı sen

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çiftten kısa süre sonra da bebek müjdesi gelmişti. Çift, nisan ayında oğulları Kemal'i kucaklarına almıştı.

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü gösterdi! Gülüşü aynı sen

İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok."

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü gösterdi! Gülüşü aynı sen

KEMAL'İN YÜZÜ GÖRÜNDÜ

Özel hayatlarını gizli tutmaya çalışan çift, sevimli oğulları Kemal'in yüzünü 8 ay sonra ilk kez sosyal medyadan gösterdi.

Ahmet Kural oğlu Kemal’in yüzünü gösterdi! Gülüşü aynı sen

Kemal'in tatlığı görenlere "Maşallah" dedirtirken, Kural'ın takipçilerinden "Gülüşü aynı sen", "Babasının oğlu" şeklinde yorumlar geldi.

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