Ahmet Kural oğlu Kemal'in yüzünü gösterdi! "Gülüşü aynı sen"

İlk kez baba olma heyecanı yaşayan oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz aylarda babalık deneyimini ve minik oğlunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Her gün farklı şeyler öğreniyoruz, baba diye hecelemeye başladı ama ilk anne dedi. Bazen bana benziyor, bazen Çağla'ya benziyor ama kaşı gözü çok oynuyor. Mimik çok."