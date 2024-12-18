Ahmet Kural oğlu Kemal'in yüzünü gösterdi! "Gülüşü aynı sen"
Komedi yapımlarının vazgeçilmez yüzlerinden olan Ahmet Kural, 2023 yılında Çağla Gizem Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz nisan ayında ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına "Kemal" ismini vermişlerdi. Bebeklerinin yüzünü göstermekten çekinen ikiliden beklenen paylaşım geldi. Oğlunun yüzünü ilk kez gösteren Kural'a bir takipçisinden "Gülüşü aynı sen" şeklinde yorum geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:26