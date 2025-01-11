ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor. Büyük bir hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Yangın ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam "alev makinesi" ile yakalandı. Bölge sakinleri tarafından bir kovalamaca sonucunda yakalanan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken enkazlardan daha fazla cansız beden çıkmasından endişe ediliyor. Hayatını kaybedenlerin son anları ise dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi