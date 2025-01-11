Viral Galeri Viral Tıkla ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor. Büyük bir hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 360 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi. Yangın ile bağlantısı olduğu iddia edilen evsiz adam "alev makinesi" ile yakalandı. Bölge sakinleri tarafından bir kovalamaca sonucunda yakalanan adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken enkazlardan daha fazla cansız beden çıkmasından endişe ediliyor. Hayatını kaybedenlerin son anları ise dehşete düşürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:47
ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki şiddetli orman yangınları nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı kül oldu.

ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

Los Angeles'ı kasıp kavuran orman yangınlarından birini çıkardığı şüphesiyle evsiz bir adam yakalandı. Bölge sakinleri adamı, elinde "alev makinesi" gibi görünen bir zihazla etrafta dolaşırken yakaladı.

ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

ETRAFI ATEŞE VERDİ

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheli Woodland Hills'de bisikletle dolaşırken, Kenneth Yangını'nın başladığı sırada birkaç eski Noel ağacını ve çöp kutusunu ateşe verdi.

ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

"911'İ ARAYIN!"

Görgü tanıkları bir arabanın aniden durduğunu ve bir adamın "Komşular, yangın çıkarmaya çalışıyor! 911'i arayın!" diye bağırdığını duyduğunu söyledi. Şüphelinin sokaktaki molozları yakmaya çalışırken elinde büyük bir "alev makinesi" taşıdığını aktarıldı.

ABD ateş çemberinde! Kan donduran detaylar: Oğlunun yatağının yanında can vermiş

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Komşular harekete geçti ve evsiz adam kaçmaya çalışırken onu köşeye sıkıştırdı. Fox 11'e konuşan bir görgü tanığı, şüphelinin "daha çok bir kaynak makinesine benzeyen bir aletle ilerlemeye çalıştığını" söyledi.

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