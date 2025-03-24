A101 27 Mart indirim kataloğu: Olta seti 499 TL, Balıkçı pensesi 129 TL, Katlanabilir kamp sandalyesi 289 TL...

A101 27 Mart 2025 tarihli aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Bayram alışverişini planlayan tüketiciler için cazip fırsatlar sunan katalogda, yaz aylarına özel bahçe mobilyalarından olta takımlarına, katlanır sandalyelerden elektrikli bisiklet ve mopedlere kadar birçok ürün yer alıyor. "Aldın Aldın" fırsatlarıyla dikkat çeken bu haftanın kampanyası perşembe günü A101 mağazalarında ve online platformda tüketicilerle buluşacak. İşte A101'in yeni indirimleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi