Viral Galeri Viral Tıkla A Haber İdlib'de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

A Haber İdlib'de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

Esad rejimi devrildi. Peki İdlib bölgesinde son durum ne? A Haber ekibinden Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ömer Er, İdlib sokaklarını görüntüledi. İşte İdlib'in son hali...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.12.2024 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:44
A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

Suriye'de Esad rejimi çöktü. Bölgeler terörden tek tek arındırıldı.

A Haber ekipleri ilk günden itibaren haber nöbetini sürdürüyor.

A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İdlib'den son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve adım adım İdlib sokakları;

A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

HAYAT NORMALE DÖNÜYOR

İdlib konum olarak çok önemli bir noktada. Hem Türkiye hem de Suriye için. Buradaki hayat artık gün geçtikçe çok daha normale dönüyor. İşte Pazar noktaları.

A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

HAREKETLİLİK ARTTI

Türkiye'den Suriye'ye geçişlerde ilk gelinen noktalardan birisi İdlib ve buradan da aktarımlar sağlanıyor. Nitekim buraya gelenlerle beraber bu noktadaki hareketlilik bir o kadar artmış durumda.

A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

ESAD'IN DÜŞÜŞÜ SEVİNÇLE KARŞILANDI

Çevremizde gördüğümüz edindiğimiz bilgiler kadarıyla şunu söyleyebiliriz Esad'ın düşmüş olması burada inanılmaz bir mutluluk ve sevinç uyandırdı. Burada daha düzenli bir sistem de var.

SON DAKİKA