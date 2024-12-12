A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

ESAD'IN DÜŞÜŞÜ SEVİNÇLE KARŞILANDI

Çevremizde gördüğümüz edindiğimiz bilgiler kadarıyla şunu söyleyebiliriz Esad'ın düşmüş olması burada inanılmaz bir mutluluk ve sevinç uyandırdı. Burada daha düzenli bir sistem de var.