A Haber İdlib’de! İşte adım adım İdlib sokakları ve günlük hayat

Suriye'de Esad rejimi çöktü. Bölgeler terörden tek tek arındırıldı. A Haber ekipleri ilk günden itibaren haber nöbetini sürdürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İdlib'den son durumu aktardı. İşte o açıklamalardan satır başları ve adım adım İdlib sokakları; HAYAT NORMALE DÖNÜYOR İdlib konum olarak çok önemli bir noktada. Hem Türkiye hem de Suriye için. Buradaki hayat artık gün geçtikçe çok daha normale dönüyor. İşte Pazar noktaları. HAREKETLİLİK ARTTI Türkiye'den Suriye'ye geçişlerde ilk gelinen noktalardan birisi İdlib ve buradan da aktarımlar sağlanıyor. Nitekim buraya gelenlerle beraber bu noktadaki hareketlilik bir o kadar artmış durumda. ESAD'IN DÜŞÜŞÜ SEVİNÇLE KARŞILANDI Çevremizde gördüğümüz edindiğimiz bilgiler kadarıyla şunu söyleyebiliriz Esad'ın düşmüş olması burada inanılmaz bir mutluluk ve sevinç uyandırdı. Burada daha düzenli bir sistem de var. Polislerin yollardaki kontrolü devam ediyor. İdlib Halep'e çok yakın bir bölge. Geçmişte bu bölgelerde yaşanmış çatışmaların izlerine rastlayabiliyoruz. Rejim sebebiyle çok problem çektiklerini dile getiriyorlar. Karakollar SMO'nun eline geçmiş durumda. Devlet kurumlarındaki çalışmalar sürüyor. Hemen arkamızda bir duvar var ve bu duvarda 2011-2024 yazıyor. Direnişin sembolü olarak da bayrak sembolleri var. Önünde fotoğraf çekilenler var. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN