A Haber canlı yayınında kurbanlık pazarı! 380 bin TL istedi bakın kaç lirada anlaştı?

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 15:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurban pazarlarında hareketlilik artmaya başladı. Hem satıcılar hem de alıcılar hazırlıklarını sürdürürken, özellikle son günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Satıcılar, fiyatlarda büyük bir değişiklik olmayacağını belirtirken, alıcılar ise en uygun fiyatla kurbanlıklarını almaya çalışıyor. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen canlı yayında pazarlığı ekranlara getirdi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik ivme kazandı. Vatandaşlar "son güne kalma" riskine karşı pazarlara akın ederken, satıcılar ellerindeki stokların büyük bir kısmını şimdiden tüketti. İstanbul'daki kurban çadırlarında kurulan sıkı pazarlık masaları ise renkli görüntülere sahne oldu.

"HAYVANLARIMIZIN ÇOĞUNU SATTIK" Pazarda hareketliliğin devam ettiğini ve satışların iyi gittiğini belirten bir satıcı, "Hazırlık çok iyi. Sattık, 150-160 civarında hayvanımız var. Aşağı yukarı 130 civarında hayvan sattık. Az bir hayvanımız kaldı, yani kurbanlığımız çok az kaldı." sözleriyle durumu özetledi. A HABER CANLI YAYININDA KURBAN PAZARLIĞI!

Satıcı, fiyatlarda son günlere doğru büyük bir değişiklik olmayacağını da ekleyerek, "Fiyatlarda değişiklik pek fazla olmaz. Neyse o. Hayvan elinde kalmışsa, adam tüketemezse işte biraz uygun fiyata verir. Yoksa normalinde fiyatlar hep aynıdır." ifadelerini kullandı.

ALICI VE SATICI ARASINDA SIKI PAZARLIK Pazarda, alıcılar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor. Yıllardır aynı satıcıdan kurbanlık aldığını söyleyen bir müşteri, "Her kurban olduğu gibi Erdoğan abimi tercih ettik yine. Erdoğan abimden kurbanlık almaya geldik." şeklinde konuştu.