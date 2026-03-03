8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Anlamı ve tarihçesi

Mart ayının gelmesiyle birlikte "Dünya Kadınlar Günü ne zaman?" ve "8 Mart'ın önemi nedir?" soruları yeniden gündeme taşındı. Kadın hakları mücadelesinin sembolü haline gelen bu özel gün, her yıl olduğu gibi 2026'da da geniş katılımla anılacak.

Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde 8 Mart kapsamında çeşitli etkinlikler, paneller ve anma programları düzenlenmesi bekleniyor.

Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Kamuoyunda sıklıkla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ya da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılan bu özel gün, 2026 yılında Pazar gününe denk geliyor.

8 Mart'ın kökeni, kadınların eşit haklar ve insanca çalışma koşulları için verdiği mücadeleye dayanıyor. Tarihsel sürecin başlangıcı olarak 8 Mart 1857 gösteriliyor. O tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın işçi; düşük ücretleri, uzun mesai saatlerini ve ağır çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla greve çıktı.

Grevin bastırılması sırasında çıkan yangında, fabrika önüne kurulan barikatlar nedeniyle işçiler kaçamadı ve çoğu kadın olmak üzere 129 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, kadın emeği ve hak mücadelesinin sembollerinden biri olarak tarihe geçti.

Aradan geçen yılların ardından, 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Alman sosyalist lider Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart'ın "Kadın Günü" olarak anılması kararlaştırıldı. Böylece kadınların eşitlik mücadelesi uluslararası bir nitelik kazandı.