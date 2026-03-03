8 Mart Dünya Kadınlar Günü ne zaman? Anlamı ve tarihçesi
Mart ayının başlamasıyla birlikte Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi ve anlamı yeniden gündeme geldi. Her yıl 8 Mart'ta kutlanan bu özel gün, 2026'da Pazar gününe denk geliyor. Kökeni 1857'de New York'ta kadın işçilerin eşitlik ve insanca çalışma koşulları talebiyle başlattığı greve dayanan 8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü" olarak kabul edildi ve bugün dünya genelinde kadın hakları mücadelesinin simgesi olarak anılıyor.
Mart ayının gelmesiyle birlikte "Dünya Kadınlar Günü ne zaman?" ve "8 Mart'ın önemi nedir?" soruları yeniden gündeme taşındı. Kadın hakları mücadelesinin sembolü haline gelen bu özel gün, her yıl olduğu gibi 2026'da da geniş katılımla anılacak.
2026'DA 8 MART HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Kamuoyunda sıklıkla "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ya da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılan bu özel gün, 2026 yılında Pazar gününe denk geliyor.
Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde 8 Mart kapsamında çeşitli etkinlikler, paneller ve anma programları düzenlenmesi bekleniyor.
KADINLAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
8 Mart'ın kökeni, kadınların eşit haklar ve insanca çalışma koşulları için verdiği mücadeleye dayanıyor. Tarihsel sürecin başlangıcı olarak 8 Mart 1857 gösteriliyor. O tarihte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın işçi; düşük ücretleri, uzun mesai saatlerini ve ağır çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla greve çıktı.
Grevin bastırılması sırasında çıkan yangında, fabrika önüne kurulan barikatlar nedeniyle işçiler kaçamadı ve çoğu kadın olmak üzere 129 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, kadın emeği ve hak mücadelesinin sembollerinden biri olarak tarihe geçti.
Aradan geçen yılların ardından, 1910'da Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Alman sosyalist lider Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart'ın "Kadın Günü" olarak anılması kararlaştırıldı. Böylece kadınların eşitlik mücadelesi uluslararası bir nitelik kazandı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARI
8 Mart'ın uluslararası düzeyde resmiyet kazanması ise 1970'li yıllarda gerçekleşti. 1975 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Kadınlar Yılı" ilan edildi. Aynı yıl 8 Mart, "Dünya Kadın Günü" olarak kutlanmaya başlandı.
1977'de ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 8 Mart'ı "Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü" olarak kabul etti. Bu karar, günün yalnızca bir anma tarihi değil; aynı zamanda eşitlik, adalet ve barış çağrısı taşıyan küresel bir simge haline gelmesini sağladı.
ANLAMI VE ÖNEMİ
Dünya Kadınlar Günü, kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alandaki hak mücadelesinin simgesi olarak kabul ediliyor. Tarih boyunca elde edilen kazanımların hatırlatıldığı bu özel gün, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.