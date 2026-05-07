75 yaşındaki kadının 16 milyon TL dolandırıldığı iddiası: “Öz evladım yerine koydum, 11 icram var”

Kaptan, oğlu gibi gördüğü İ.G.'ye maddi destek sağladığını, iş kurmasına yardımcı olduğunu ve banka hesaplarını kullandırdığını söyledi.

İddiaya göre yıllarca Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 3 çocuk annesi Hacer Kaptan, yaklaşık 8 yıl önce Eskişehir'e döndü. Tunalı Mahallesi'ndeki evine yerleşen Kaptan, o dönemde bir lokantada tanıştığı İ.G. isimli kişiyle zamanla yakınlık kurdu.

Almanya'dan döndükten sonra Eskişehir'e yerleşen 75 yaşındaki Hacer Kaptan, oğlu gibi gördüğü bir kişi tarafından yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını öne sürdü.

"Beş çocuk annesiydim, ikisi vefat etti. Üçü Almanya'da yaşıyor. Burada komşumuzun lokantasında tesadüfen İ.G. ile tanıştım. Efendiydi, dürüsttü ama sonradan değişti. Ara sıra bana uğruyor, 'Anne ne yapıyorsun?' diyordu. Anne-oğul gibiydik."

Kaptan, İ.G.'nin işsiz kaldığı dönemde ona destek olduğunu belirterek, "Dükkan açtık. Arabalar aldık, sattı. Çoğu insanın öz evlatlarına yapamadığını ben ona yaptım. Öz evladım yerine koydum" ifadelerini kullandı.

Yaşananları, "O kaçıp gittikten sonra dolandırıldığımı anladım" sözleriyle anlatan Kaptan, şahsın başka kişileri de mağdur ettiğini öne sürdü.

Hacer Kaptan, söz konusu kişinin kendi adına borçlandığını ve çeşitli hesaplar üzerinden para transferleri yaptığını iddia etti.

"16 MİLYON LİRA ZARARIM, 11 İCRAM VAR"

Evine ipotek konulduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen Kaptan, yaşadıkları nedeniyle psikolojik olarak da yıprandığını ifade etti.

Kaptan, "Dört dairem vardı, arsam vardı, param vardı. Şimdi yaklaşık 16 milyon lira zararım var. 11 tane icram bulunuyor. Yaşananların ardından çocuklarımla da aram bozuldu" dedi.

Şahsın farklı bir ilde yakalandığını ve başka bir suçtan cezaevinde bulunduğunu öne süren Hacer Kaptan, adli süreçte yetkililerden destek beklediğini söyledi.