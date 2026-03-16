7 yıllık kan izi vahşeti aydınlattı! Katil kocanın ifadesi kan dondurdu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası raflarda kalan eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusunu tekrar ele aldı.

Soruşturma kapsamında kurulan özel ekip, kadının Maltepe'de yaşadığı evde komşuların bilgisine başvurdu. Komşular, o dönem Tursunboeva'nın eşi Ersin Y.'nin (37) kendilerine eşinin deport edildiğini ve ülkesine döndüğünü söylediğini belirtti. Komşular ayrıca o dönemde daireden kötü kokular geldiğini, Ersin Y.'nin ise güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını iddia ettiğini ifade etti.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ KAYDI YOK

Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair herhangi bir veri bulunmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun ise o tarihlerde Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Kayıp kadının ablası Zakhıdova'nın ise ifadesinde, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.

KAYIP BAŞVURUSUNDAN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ

Polis ekipleri, Ersin Y.'nin 2019 yılında yapılan kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşine "terk edildiği" gerekçesiyle boşanma davası açtığını belirledi. 5 yıllık yasal sürecin ardından, 2024 yılında Tursunboeva'nın davaya cevap vermemesi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya karar verildiği öğrenildi.