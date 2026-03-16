7 yıllık kan izi vahşeti aydınlattı! Katil kocanın ifadesi kan dondurdu
İstanbul Maltepe'de 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva dosyasında korkunç gerçek gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra kurulan özel ekibin yürüttüğü titiz çalışma ve evin mutfağında tespit edilen 7 yıllık kan izleri, şüpheli eşi köşeye sıkıştırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersin Y., eşini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından cesedi parçalara ayırdığını anlatan zanlının ifadeleri ise kan dondurdu.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatı sonrası raflarda kalan eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Bu kapsamda ekipler, Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'dan (36) 2019 yılından bu yana haber alamayan ablası Sevara Zakhıdova'nın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı kayıp başvurusunu tekrar ele aldı.
KOMŞULAR "KÖTÜ KOKU GELİYORDU" DEDİ
Soruşturma kapsamında kurulan özel ekip, kadının Maltepe'de yaşadığı evde komşuların bilgisine başvurdu. Komşular, o dönem Tursunboeva'nın eşi Ersin Y.'nin (37) kendilerine eşinin deport edildiğini ve ülkesine döndüğünü söylediğini belirtti. Komşular ayrıca o dönemde daireden kötü kokular geldiğini, Ersin Y.'nin ise güvercin beslediğini söyleyerek kokunun bundan kaynaklandığını iddia ettiğini ifade etti.
ÜLKEDEN ÇIKIŞ KAYDI YOK
Yapılan incelemelerde Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair herhangi bir veri bulunmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun ise o tarihlerde Türkiye'de aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Kayıp kadının ablası Zakhıdova'nın ise ifadesinde, çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığını söylediği öğrenildi.
KAYIP BAŞVURUSUNDAN SONRA BOŞANMA DAVASI AÇMIŞ
Polis ekipleri, Ersin Y.'nin 2019 yılında yapılan kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşine "terk edildiği" gerekçesiyle boşanma davası açtığını belirledi. 5 yıllık yasal sürecin ardından, 2024 yılında Tursunboeva'nın davaya cevap vermemesi üzerine mahkeme tarafından boşanmaya karar verildiği öğrenildi.
ÇOCUKLARA BÜYÜKANNE VE BÜYÜKBABA BAKMIŞ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çiftin o dönem iki çocukları bulunduğunu, çocuklara ise Ersin Y.'nin anne ve babasının Aydın Didim'de baktığını tespit etti. Ayrıca Ersin Y.'nin bazı dönemlerde arkadaşı Anıl Y.'nin (33) kimliğini kullandığı, şehir ve ülke dışına da bu kimlikle çıktığı ortaya çıktı. Kayıp başvurusunun ardından farklı tarihlerde Tursunboeva ile Ersin Y.'ye ait SIM kartların değiştirildiği ve faturalarının düzenli olarak ödendiği de belirlendi.
EVDE LUMİNOL İLE KAN İZLERİ BULUNDU
Cumhuriyet savcısından alınan izin sonrası çiftin yaşadığı evde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Luminol" çalışması yapıldı. Yapılan incelemede mutfak ve balkondaki bazı bölümlerde kan tepkimesi olduğu tespit edildi.