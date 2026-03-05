7 günü geçiren yandı: Gitmediği dişçiden haciz şoku, evine ve arabasına el koydular

Kayseri'de diş tedavisi için anlaştığı klinikle sorun yaşayan talihsiz kadın, hayatının kabusunu yaşadı. Gitmeyi bıraktığı dişçiden haberi bile olmadan hakkında başlatılan icra takibiyle evi ve aracına haciz konulan N.E., almadığı hizmetin 137 bin liralık faturasını ödemek zorunda kaldı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "7 gün içinde itiraz edilmezse borç kesinleşir" dedi.

Kayseri'de yaşayan N. E., 12 adet implant diş yaptırmak amacıyla özel bir klinikteki diş hekimi Y. D. ile anlaştı. Ancak ilk diş uygulamasında sorun yaşayınca tedaviyi durdurup başka bir hastaneye gitti. Ne olduysa bu karardan sonra oldu. Tedaviyi yarım bırakan kadına 12 dişin tamamı yapılmış gibi ilamsız icra takibi başlatıldı.

HABERİ BİLE OLMADAN EVİNE VE ARACINA HACİZ GELDİ Diş hekimi tarafından başlatılan icra tebligatı N. E. adresinde bulunamayınca muhtara teslim edildi. Yasaya göre muhtara bırakılan tebligat "şahsa yapılmış" sayıldığı için 7 günlük itiraz süresi işlemeye başladı. Durumdan haberi olmayan talihsiz kadının itiraz süresi dolunca 8'inci gün hem evi hem de aracı üzerine haciz konuldu.

137 BİN LİRAYI ÖDEYİP HACZİ KALDIRDILAR Büyük bir sarsıntı yaşayan N.E., çocuklarının bir araya gelip 137 bin liralık borcu ödemesiyle haciz yükünden kurtulabildi. Hiç almadığı bir hizmetin bedelini ödemek zorunda kalan kadın şimdi parayı geri alabilmek için hukuk mücadelesine hazırlanıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu sistemin vatandaşlar için büyük bir "tuzak" barındırdığına dikkat çekiyor.

"7 GÜNÜ GEÇİREN YANIYOR" Konuyla ilgili uyarıda bulunan Mahmut Şahin, "İlamsız icra hiçbir belgeye dayanmadan 'alacağım var' diyerek başlatılabilir. Tebligat muhtara bırakıldığı an süre işliyor. 7 gün içinde itiraz etmezseniz borç kesinleşir" dedi. Şahin, vatandaşın e-Devlet üzerinden kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı.