40 dakikalık yol 7 dakikaya düşecek! Zonguldak’ta 26 milyarlık dev proje için imzalar atıldı

Zonguldak'ta yıllardır beklenen çevre yolu projesinde kritik eşik aşıldı. Yaklaşık 26,4 milyar liralık dev proje için sözleşme imzalanırken, yapım süreci resmen başladı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kentte bazı güzergahlarda 35-40 dakikayı bulan ulaşım süresinin 7-8 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Zonguldak'ta ulaşım altyapısını kökten değiştirmesi beklenen çevre yolu projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Zonguldak Çevre Yolu km: 36+300-49+362,26 Arası Yapımı" ihalesinde sözleşme imzalandı.

Yaklaşık maliyeti 31 milyar 483 milyon lirayı aşan projede, ihaleyi kazanan Demce Yapı-ASL İnşaat iş ortaklığı ile 26 milyar 409 milyon 872 bin liralık sözleşme yapıldı. Yer tesliminin ardından proje sahasında ilk incelemeler de gerçekleştirildi.

40 DAKİKALIK YOL 8 DAKİKAYA DÜŞECEK AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, proje güzergahında yaptığı incelemelerde çevre yolunun sadece bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda şehir için dönüşüm projesi niteliği taşıdığını söyledi. Çağlayan, özellikle tünel bağlantıları ve farklı seviyeli kavşaklarla birlikte şehir içi ulaşımın önemli ölçüde rahatlayacağını belirterek, ikinci makas mevkisinden Ilıksu bölgesine mevcut trafik yoğunluğunda 35-40 dakikada ulaşılabildiğini, projenin tamamlanmasının ardından bu sürenin 7-8 dakikaya kadar düşeceğini ifade etti.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YAKIT TÜKETİMİ DE AZALACAK Yeni yolun yalnızca trafik yoğunluğunu azaltmayacağını vurgulayan Çağlayan, proje sayesinde çevre kirliliği, emisyon ve yakıt tüketiminde de önemli düşüş sağlanacağını söyledi. Karaelmas, Çaydamar, Kozlu, Öküşne ve Ilıksu kavşaklarını birbirine bağlayacak proje kapsamında çok sayıda tünel ve farklı seviyeli kavşak inşa edilecek.

FİLYOS BAĞLANTISIYLA TİCARET HACMİ ARTACAK Çağlayan, çevre yolunun Filyos Limanı ve bölgedeki doğal gaz yatırımlarıyla birlikte değerlendirildiğinde Zonguldak için stratejik önem taşıdığını belirtti. Filyos'taki doğal gaz üretiminin günlük 10 milyon metreküp seviyesinde sürdüğünü hatırlatan Çağlayan, üretimin gelecek yıllarda 20 milyon ve ardından 40 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni çevre yolunun liman bağlantılarıyla birlikte ulusal ve uluslararası ticaret açısından bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade eden Çağlayan, kentte ulaşım ve şehir planlamasının yeni yatırımlarla birlikte yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti. Öte yandan çevre yolu güzergahı ve kavşak alanları dron ile havadan da görüntülendi.