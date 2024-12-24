26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Her hafta heyecanla beklenen A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı! 26 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni kampanya döneminde, birbirinden cazip ürünler uygun fiyatlarla tüm A101 şubelerinde ve online markette satışa sunuluyor. Elektrikli motorlu bisiklet, buharlı kazanlı ütü, halı ve koltuk yıkama makinesi, masaj aleti, waffle makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yer aldığı katalogda, her ihtiyaca uygun indirimli fırsatlar yer alıyor. İşte 26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog listesi…