26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor
Her hafta heyecanla beklenen A101 26 Aralık kataloğu yayınlandı. Teknolojiden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birbirinden özel indirimler A101 raflarında yerini almaya hazırlanıyor! Avantajlı ürünler 26 Aralık Perşembe gününden itibaren online ve yerel marketlere satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte aktüel katalog listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:31