Viral Galeri Viral Tıkla 26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Her hafta heyecanla beklenen A101 26 Aralık kataloğu yayınlandı. Teknolojiden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birbirinden özel indirimler A101 raflarında yerini almaya hazırlanıyor! Avantajlı ürünler 26 Aralık Perşembe gününden itibaren online ve yerel marketlere satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte aktüel katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:31
26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Her hafta heyecanla beklenen A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı! 26 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacak yeni kampanya döneminde, birbirinden cazip ürünler uygun fiyatlarla tüm A101 şubelerinde ve online markette satışa sunuluyor. Elektrikli motorlu bisiklet, buharlı kazanlı ütü, halı ve koltuk yıkama makinesi, masaj aleti, waffle makinesi gibi dikkat çeken ürünlerin yer aldığı katalogda, her ihtiyaca uygun indirimli fırsatlar yer alıyor. İşte 26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog listesi…

26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

26 Aralık A101 Aldın Aldın Katalog

Philips 55 İnç 4K UHD Smart Led TV: 22.999 TL

Piranha 2216 Bluetooth Kulaklık: 399 TL

PP Kabin Boy Valiz: 599 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 7.999 TL

26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet: 17.990 TL

26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.399 TL

Sinbo Halı/Koltuk Yıkama Makinesi: 2.799 TL

Kiwi Waffle Makinesi: 499 TL

Pierre Cardin Boyun Masaj Aleti: 799 TL

26 Aralık A101 Aldın Aldın katalog yayınlandı! A101’de bu hafta neler var? Buharlı kazanlı ütü geliyor

Hascevher 6 Parça Tencere Seti: 899 TL

Nero İkiz Balık Tavası: 429 TL

Lav Katlı Cam Sunumluk: 89 TL

3'lü Kilitli Saklama Kabı Seti: 95 TL

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