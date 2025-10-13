2025'te altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Ekonomist Özcan A Haber'de rakam verdi

"PİYASADAKİ BELİRSİZLİK ALTIN VE GÜMÜŞE YARIYOR"

Altın yalnız paranın değil, belirsizliğin de bir ölçüsü. Dünya ne kadar kararsızsa, altın ve gümüş o kadar değerli hale dönecek. Tabii malumunuz biraz önce ifade ettiniz. Bu ticaret savaşları risk ortamı yaratıyor ve yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltiyor. Gümüşün yükselişi ise ayrı bir hikaye. 33 TL'den 67 TL'ye kadar dayandı. Yıl başında 33 TL'ydi, 67 TL'ye kadar dayandı. Yani altını solladı, yüzde 100'lük bir artışı geride bıraktı. Sanayide talep patlaması yaşanıyor: elektrikli araçlar, güneş panelleri, batarya teknolojileri hepsi gümüşe dayanıyor. Arz açığı büyüyor, madencilik kapasitesi talebe yetişemiyor artık. Yatırımcı da bunun fark etmiş durumda. Beklentilere geldiğimizde şunları söyleyebiliriz: Çok kısa vadede, önümüzdeki hafta için, tabii bu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşındaki ton çok bizi etkileyecek bu anlamda, piyasaları da etkileyeceğe benziyor.