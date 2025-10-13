2025'te altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Ekonomist Özcan A Haber'de rakam verdi
Piyasalarda geçtiğimiz haftadan bu yana altın ve gümüşte devam eden yükseliş yatırımcılarını mutlu ederken, diğer yandan yükselişin hızlı olması tedirginliğe neden oluyor. 2025 yılında altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Altındaki ralli devam edecek mi? Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına bağlanarak rakam vererek son durumu paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 04:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 06:14