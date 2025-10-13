Viral Galeri Viral Tıkla 2025'te altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Ekonomist Özcan A Haber'de rakam verdi

Piyasalarda geçtiğimiz haftadan bu yana altın ve gümüşte devam eden yükseliş yatırımcılarını mutlu ederken, diğer yandan yükselişin hızlı olması tedirginliğe neden oluyor. 2025 yılında altın mı yoksa gümüş mü daha çok kazandıracak? Altındaki ralli devam edecek mi? Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına bağlanarak rakam vererek son durumu paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 04:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 06:14
Altında geçtiğimiz hafta hızla yükselen fiyatlar yeni rekorların kırılmasına neden olurken yatırımcısının ise yüzünü güldürdü. Piyasalarda diğer yandan bu yıl gümüş rüzgarı eserken yatırımcılar altına mı yoksa gümüş mü almalı? Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber Gece programına katılarak piyasalardaki son durumu ve altın-gümüş üzerinden rakam vererek değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? EKONOMİST ÖZCAN A HABER'DE

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ekonomist Dr. Özgür Özcan: Son bir yıldaki küresel ekonomideki belirsizlikler, savaşlar, faiz kararları ve para politikaları, bütün bu fırtınaların ortasında yatırımcılar her zaman bir metale sarılırlar. Altın binlerce yıldır güvenli liman olma özelliğini koruyor. Fakat gümüş de hem sanayide hem yatırım aracı olarak çift karakterli yapısıyla yeni bir yükseliş hikayesi yazıyor. Şimdi altının seyrini şöyle bir ifade etmek isterim: 2025 yılında mevcut 3.000 TL ile başlayan gram altın, şu anda 5.400 TL'ye kadar dayandı, yani yatırımcısına yüzde 80 kazandırdı. Şimdi bu oranı daha iyi anlayabilmemiz için, yıl başından bu yana BİST 100 endeksi, yani Borsa yüzde 17-yüzde 18 civarında. Yıl başından bu yana Dolar 35 TL'den 41 TL'ye çıkarak yüzde 17-yüzde 18 civarında. Altın ise yüzde 80 civarında.

"PİYASADAKİ BELİRSİZLİK ALTIN VE GÜMÜŞE YARIYOR"

Altın yalnız paranın değil, belirsizliğin de bir ölçüsü. Dünya ne kadar kararsızsa, altın ve gümüş o kadar değerli hale dönecek. Tabii malumunuz biraz önce ifade ettiniz. Bu ticaret savaşları risk ortamı yaratıyor ve yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltiyor. Gümüşün yükselişi ise ayrı bir hikaye. 33 TL'den 67 TL'ye kadar dayandı. Yıl başında 33 TL'ydi, 67 TL'ye kadar dayandı. Yani altını solladı, yüzde 100'lük bir artışı geride bıraktı. Sanayide talep patlaması yaşanıyor: elektrikli araçlar, güneş panelleri, batarya teknolojileri hepsi gümüşe dayanıyor. Arz açığı büyüyor, madencilik kapasitesi talebe yetişemiyor artık. Yatırımcı da bunun fark etmiş durumda. Beklentilere geldiğimizde şunları söyleyebiliriz: Çok kısa vadede, önümüzdeki hafta için, tabii bu ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşındaki ton çok bizi etkileyecek bu anlamda, piyasaları da etkileyeceğe benziyor.

"ALTIN VE GÜMÜŞ'TE YENİ BİR RALLİ BEKLENİYOR"

Ortadoğu'da İsrail barbarlığıyla birlikte yeni bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi ve uygulanabilmesi de piyasaları ciddi anlamda etkileyecek etmenlerden bir tanesi. Çünkü risk her yerde: politikada, piyasada, portföylerde ve biz bunu hissediyoruz. Yani kısa vadede önümüzdeki hafta altın ve gümüşü yeni bir ralli bekliyor diyebiliriz.

