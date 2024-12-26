2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

1 Ocak'ta Yılbaşı Tatili ile Başlıyor

2025 yılı, 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatiliyle başlayacak. Hafta ortasına denk gelen bu tatil, yeni yıl coşkusunu yaşamak için bir fırsat sunacak.

Mart Ayında Ramazan Bayramı Tatili

2025'te Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü arifeyle başlayacak. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar günü kutlanacak ve tatil, 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Üç günlük bayram tatiline ek olarak arife gününün de hafta sonuna denk gelmesi, tatil planlarını kolaylaştıracak.

Nisan ve Mayıs Aylarında Milli Bayramlar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak. Ardından Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs Perşembe günü geliyor. Bu tarihler, hafta içi tatil yapma imkânı sunacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak ve hafta başında bir nefes alma fırsatı sağlayacak.