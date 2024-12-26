Viral Galeri Viral Tıkla 2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

2025 yılına sayılı günler kala, yeni yılın heyecanı ve planları gündemdeki yerini aldı. 1 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan 2025, umutlarla dolu yeni bir dönemin kapılarını aralarken resmi tatil takvimi de merak konusu oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı gibi önemli dini günlerin yanı sıra milli bayramlar, yıl boyunca vatandaşların tatil planlarına yön verecek. İşte 2025 yılında resmi tatil günlerinin tarihleri ve detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:13
2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

Yeni yıla adım adım yaklaşırken, 2025 yılına dair planlar yapılmaya başlandı. Resmi tatiller, hem çalışanların hem de öğrencilerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. 2025 yılı boyunca kutlanacak milli bayramlar ile Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin tarihleri, tatil programlarını şekillendirecek. Peki Yeni yılda kaç günlük tatil var?

2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

1 Ocak'ta Yılbaşı Tatili ile Başlıyor

2025 yılı, 1 Ocak Çarşamba günü yılbaşı tatiliyle başlayacak. Hafta ortasına denk gelen bu tatil, yeni yıl coşkusunu yaşamak için bir fırsat sunacak.

Mart Ayında Ramazan Bayramı Tatili

2025'te Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü arifeyle başlayacak. Bayramın ilk günü 30 Mart Pazar günü kutlanacak ve tatil, 1 Nisan Salı gününe kadar devam edecek. Üç günlük bayram tatiline ek olarak arife gününün de hafta sonuna denk gelmesi, tatil planlarını kolaylaştıracak.

Nisan ve Mayıs Aylarında Milli Bayramlar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan Çarşamba günü kutlanacak. Ardından Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs Perşembe günü geliyor. Bu tarihler, hafta içi tatil yapma imkânı sunacak. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak ve hafta başında bir nefes alma fırsatı sağlayacak.

2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

Haziran'da Kurban Bayramı ve Uzun Tatil Fırsatı

Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayacak. Bayramın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor ve tatil, 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Beş günlük bu tatil, çalışanlar ve öğrenciler için uzun bir dinlenme fırsatı sunacak.

2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

Yaz Aylarında Milli Birlik Günü ve Zafer Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025'te Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı ise 30 Ağustos Cumartesi günü kutlanacak. Yaz aylarında bu iki anlamlı günle birlikte resmi tatil coşkusu yaşanacak.

Sonbaharda Cumhuriyet Bayramı ile Yıl Kapanışı

Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. Bu özel gün, 2025 yılının resmi tatil takvimine anlamlı bir kapanış ekleyecek.

2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?

2025 Yılında Resmi Tatiller Toplamda Kaç Gün?

Resmi tatil takvimine göre 2025 yılında toplamda 15,5 gün resmi tatil yapılacak. Bayram tatillerinin hafta sonlarına denk gelmesi, tatil süresini artırırken çalışma temposunu hafifletecek.

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