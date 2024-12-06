Viral Galeri Viral Tıkla 2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Bugün açıklanan ALES 3 sonuçları sonrasında ÖSYM'nin sonuç sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:15
2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

2024 ALES/3 sınav sonuçları açıklandı ve yılın son ALES sınavı puanları belli oldu. Üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmek için katılım sağladığı ALES/3 sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden görüntülenebilecek. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.

2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

ALES/3 Sonuçları Açıklandı

17 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

ALES/3 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

ALES/3 sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edecek. Bu ekranda, adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler. ÖSYM, sonuçları adayların erişimine sunduktan sonra, puanlama ve sınavla ilgili diğer detaylar da adaylarla paylaşılacak.

ÖSYM duyurusu geldiğinde, aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz:👇

ALES/3 SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

ALES Puanının Geçerlilik Süresi

ALES sınavında alınan puan, 5 yıl süreyle geçerlidir. Yani, 2024 yılında ALES sınavına giren bir adayın elde ettiği puan, 2029 yılına kadar geçerli olacak. Adaylar, bu puanla akademik kariyerlerinde ilerleyebilir ya da lisansüstü eğitim başvurularında kullanabilirler.

2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

2025 ALES Sınav Tarihleri

2025 ALES sınavları, üç farklı tarihte gerçekleşecek.

📌İlk sınav olan ALES/1, 13 Nisan'da yapılacak ve sonuçları 2 Mayıs'ta açıklanacak.

📌ALES/2, 6 Temmuz'da düzenlenecek ve sonuçlar 25 Temmuz'da duyurulacak.

📌Son olarak ALES/3, 23 Kasım'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta ilan edilecek.

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