2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2024 yılının son ALES sınavı sonuçları için tarih, yayımlanan sınav takvimi sonrasında belli olmuştu. Bugün açıklanan ALES 3 sonuçları sonrasında ÖSYM'nin sonuç sayfasında yoğunluk yaşanmaya başladı. İşte 2024 ALES/3 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:15