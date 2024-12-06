2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: ALES/3 sınav sonucuna nereden bakılır?

ALES/3 Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

ALES/3 sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar sonuçlarını öğrenmek için sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret edecek. Bu ekranda, adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecekler. ÖSYM, sonuçları adayların erişimine sunduktan sonra, puanlama ve sınavla ilgili diğer detaylar da adaylarla paylaşılacak.

ÖSYM duyurusu geldiğinde, aşağıdaki link üzerinden sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz:👇

ALES/3 SONUÇ EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!