2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Vücutta Toksin Atımı: Kereviz suyu, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar ve bu da metabolizmanın daha hızlı çalışmasına olanak tanır. Bu sayede yağlar daha hızlı bir şekilde erir.

Şişkinlik ve Ödem Azaltma: Kereviz suyu, fazla suyu atarak şişkinlik ve ödemi azaltır. Bu da daha ince bir bel ve düzgün bir vücut hatları elde etmenizi sağlar.