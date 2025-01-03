Viral Galeri Viral Tıkla 2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Hızla değişen yaşam tarzları, yoğun iş temposu ve günlük stres, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi alışkanlıkları sürdürmeyi zorlaştırabiliyor. Ancak doğru yöntemlerle ideal vücut ölçülerine kavuşmak aslında düşündüğünüzden çok daha basit olabilir. Bel ve basen bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyenler için bazı etkili yöntemler mevcut. İşte aç karnına tüketilen, yağ yakımını destekleyen tarif...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:32
2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Sabah akşam aç karnına içerek bel, basen ve göbek bölgesindeki inatçı yağları eritmeye yardımcı olan etkili içecek tarifi...

2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

KEREVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Kereviz, yüksek su içeriği ve düşük kalorili yapısı sayesinde vücutta biriken toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Düzenli olarak tüketildiğinde, özellikle sabah aç karnına içildiğinde sindirim sistemini düzenleyerek yağ yakımını hızlandırır.

2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Vücutta Toksin Atımı: Kereviz suyu, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar ve bu da metabolizmanın daha hızlı çalışmasına olanak tanır. Bu sayede yağlar daha hızlı bir şekilde erir.
Şişkinlik ve Ödem Azaltma: Kereviz suyu, fazla suyu atarak şişkinlik ve ödemi azaltır. Bu da daha ince bir bel ve düzgün bir vücut hatları elde etmenizi sağlar.

2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Sindirim Sistemi Desteği: Kereviz, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Bağırsak problemlerini önler ve sindirim sistemini sağlıklı tutar.
Cilt Sağlığına Katkı: Kerevizde bulunan vitaminler ve mineraller, cildinize ışıltı kazandırır. Aynı zamanda sivilce ve lekelerin azalmasına yardımcı olur.
Detoks Etkisi: Kereviz suyu, vücudun detoks yapmasına yardımcı olarak cildinizi ve organlarınızı temizler. Bu da daha sağlıklı bir görünüm sağlar.

2 beden incelten tarif! Sabah akşam içince karnı dümdüz yapıyor!

Kereviz Suyu Tarifi

Malzemeler:

-4-5 sap kereviz
-Yarım limon (isteğe bağlı)
-1 su bardağı su

Yapılışı:

-Kereviz saplarını iyice yıkayın ve birkaç parçaya kesin.
-Blender'a yerleştirin ve üzerine suyu ekleyin.
-Karışımı pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
-Karışımdan elde ettiğiniz suyu bir bardağa dökün ve dilerseniz limon suyu ekleyin.
-Sabahları aç karnına içebilirsiniz.

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