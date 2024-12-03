18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

Belgeler aranan pozisyonun niteliklerine göre farklılık gösterebilir. Başvuruda istenilen belgeleri öğrenmek için ilgili ilana giderek, detayları incelemeniz gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan genel olarak aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ya da e-Devlet çıktısı)

Vesikalık fotoğraf

Adli sicil kaydı

Sürekli çalışmaya engel durum olmadığına dair beyan

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı)