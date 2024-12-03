18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. ve Tic.A.Ş
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)
Eskişehir Ticaret Borsası
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Güven Su Suları San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Zeytiburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)
Yozgat Sorgun İş Geliştirme Merkezi San. Tic. Ltd. Şti
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ve Ticaret A.Ş
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Tur. ve Tic. A.Ş
Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz pet. Metal Taş. San. ve Tic. AŞ
Eskişehir Ticaret Borsası
Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz Pet. Metal Taş. San. ve Tic. A.Ş.
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş.
İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.)
Karaman Ermenek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Kayseri Kay-Tur Eğit.Kül.Tic A.Ş.
Sivas Şarkışla Belediyesi Personel Ltd. Şti.
İzmir İBB Grand Plaza Gıda Turz. İşl. A.Ş.
İstanbul Personel Yönetim A.Ş.
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. ve Tic. A.Ş.
Ardahan İl Özel İdaresi Personel Anonim Şirketi
İzmir Bakırçay Mad. Müt. Müş. Tan. San. Tic. A.Ş.
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San ve Tic. Ltd. Şti.
Bursa Osmangazi Belediye Personel A.Ş. ( OSPERAŞ)
Bursa Osmangazi Belediye Personel A.Ş. ( OSPERAŞ) Engelli
Afyonkarahisar Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 06.12.2024
Muğla Muttaş Muğla Kent Hizmetleri Taşımacılık Eğitim Danışmanlık İnş. Tur. Tic. İşletmesi İletişim San. ve Tic. A.Ş. 10.12.2024
Afyonkarahisar İSJET Jeotermal Sanayi Ticaret A.Ş.
İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş.
Balıkesir Sındırgı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Mersin Erdemli Personel A.Ş.
İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.
Giresun Espiye Enerji İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. ve Tic. A.Ş
İstanbul Personel Yönetim A.Ş.
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.
Edirne Küplü Belediyesi Personel Ltd. Şti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.
Kastamonu Ağlı Bel. Per. Ltd. Şti.-1 06.12.2024
Kastamonu Ağlı Bel. Per. Ltd. Şti.-2 06.12.2024
İzmir URİT Urla İnşaat Tur.İns.Kay.San.Tic.Ltd.Şti
Eskişehir Sakarı Nakliye Paz.Tic.Ltd.Şti.
Muğla Bağyaka Maden Suyu ve Kaplıca İşl. Turz. ve Tic. AŞ.
Afyonkarahisar Hocalar Taş Pet ve Pet. Ürün. Tem. İnş. Taah. Tar. Hya. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş.
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eskişehir Halk Ekmek San. ve Tic.A.Ş.
Çanakkale Karabiga Kent Hizmetleri Turizm Tic.Ltd.Şti
Eskişehir Kentaş Kent İçi Top.Taş.San.Tic.Ltd.Şti.
Eskişehir Halk Ekmek San. ve Tic.A.Ş.
İstanbul BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarları İşl. T.A.Ş.
İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.
Mersin Seltaş İnş. San. Tic. Ltd. Şti
Çankırı Orta Yaylakent Belediyesi Personel LTD. ŞTİ.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.
Afyonkarahisar ihsaniye ihsan Ören Taş. Gıda Turzm Mad.
Yalova Kadıköy Belediyesi Personel Limited Şirketi
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti.
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş.
Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San.ve Tic.LTD.ŞTİ.
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Isparta Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kült.ve Spor Daire Başk. Ticari İşlt.
Giresun Çambel İnşaat Taahhüt Tur. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.)
Sakarya Geyva Yöresel Ürünler Gıda Üretimi San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sivas Belediyesi Özbelsan A.Ş.
İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Antalya Falez Çevre Yönetim Dnş. Tur. İnş. San.ve Tic. A.Ş.
Gemlik Tarım A.Ş. GEMTAR
Burdur Akaryakıt Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş
Antalya Konyaaltı Temizlik İnşaat Org. Tic. ve San. A.Ş. ( Engelli )
Tavas Tavbel Çev.Tem.Org.Tic.A.Ş
Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.
Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş.