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18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

18-56 yaş arası erkek adaylar için yeni iş fırsatları duyuruldu. İŞKUR üzerinden yapılan açıklamaya göre birçok kamu kurumu ve belediyeler bünyesinde beden işçisi alınacak. Şoför, bekçi, aşçı, satış uzmanı, forklift operatörü, büro personeli, pompacı, muhasebe, beden işçisi, temizlik personeli gibi çeşitli pozisyonlar alımlar yapılacak. İşte İŞKUR'da yayınlanan ilanlar ve başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:51 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:51
18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

İŞKUR'da yayınlanan ilanlara göre, alımlar birçok pozisyonunda gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar işe alınacak. Çalışma sürecine dair detaylar ise ilanda yer alıyor. Peki başvuru şartları ve gerekli belgeler neler? İşte işçi alımı ile ilgili detaylar…

18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler

Başvuru şartları yayınlanan ilanın niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapacak adaylarda aranan genel başvuru koşulları ise şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Adli sicil kaydının temiz olması.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

Belgeler aranan pozisyonun niteliklerine göre farklılık gösterebilir. Başvuruda istenilen belgeleri öğrenmek için ilgili ilana giderek, detayları incelemeniz gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylardan genel olarak aşağıdaki belgeler talep edilmektedir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ya da e-Devlet çıktısı)

Vesikalık fotoğraf

Adli sicil kaydı

Sürekli çalışmaya engel durum olmadığına dair beyan

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı)

18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

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İstanbul BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

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Kocaeli Darıca Kent İnşaat A.Ş.

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Antalya Konyaaltı Temizlik İnşaat Org. Tic. ve San. A.Ş. ( Engelli )

Tavas Tavbel Çev.Tem.Org.Tic.A.Ş

Manisa Seltaş Akaryakıt San. ve Tic. A.Ş.

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş.

18-56 yaş arası erkek adaylar için personel alım duyurusu geldi!

İlanlara göz atmak ve başvuru detaylarını incelemek için tıklayınız.

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