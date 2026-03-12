CANLI YAYIN
16 yaşındaki Zuhal’in sır ölümü: Önce ağabey sonra baba gözaltına alındı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Mardin'in Mazıdağı'nda cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Zuhal'in ölümüyle ilgili sırlar aralanıyor. Vücudundaki morluklar ve darp izleri dikkat çekerken, jandarma ağabeyden sonra babayı da gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar, evde silahla vuruldu. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

Soruşturma sürüyor.