1453 dronla gökyüzünde fetih destanı! Yenikapı'da görkemli şölen

İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bu kez sahne gökyüzünün oldu. Yenikapı Sahili'nde gerçekleştirilen dev organizasyonda 1453 dron eş zamanlı havalanarak fetih ruhunu semalara taşıdı. İstanbul'un birçok noktasından izlenebilen gösteri, ortaya çıkan görsel tablolarla büyük beğeni topladı.