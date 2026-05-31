1453 dronla gökyüzünde fetih destanı! Yenikapı'da görkemli şölen
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda 1453 dronla dev bir ışık gösterisi düzenlendi. İstanbul semalarını aydınlatan görsel şölen, Fatih Sultan Mehmet'in fetih dehasını ve 1453 ruhunu gökyüzüne taşırken, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.
İstanbul'un fethinin 573. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde bu kez sahne gökyüzünün oldu. Yenikapı Sahili'nde gerçekleştirilen dev organizasyonda 1453 dron eş zamanlı havalanarak fetih ruhunu semalara taşıdı. İstanbul'un birçok noktasından izlenebilen gösteri, ortaya çıkan görsel tablolarla büyük beğeni topladı.
FETİH RUHU GÖKYÜZÜNE YANSIDI
Dronların oluşturduğu koreografide, İstanbul'un fethine ilişkin simgeler ve tarihi figürler peş peşe gökyüzünde canlandırıldı. Fatih Sultan Mehmet'in stratejik dehasını simgeleyen görseller ile fethe dair önemli kareler ışık gösterileri eşliğinde izleyicilerle buluştu.
1453 DRON, TEK MESAJ: FETİH
Dakikalar boyunca süren gösteride gökyüzü adeta dev bir ekrana dönüştü. Tarihi fetih sahneleri ve sembollerle zenginleştirilen koreografi, izleyenlere 573 yıl önce yazılan destanı yeniden hatırlattı.
GÖSTERİ ERDOĞAN VE TÜRK BAYRAĞI İLE NOKTALANDI
Geceye damga vuran gösterinin finalinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silueti ile Türk Bayrağı gökyüzünde belirdi. Binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği görsel şölen, alkışlar eşliğinde sona erdi.
İşte İstanbul semalarını aydınlatan dev dron şovunda ortaya çıkan o tarihi görüntüler...