11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası
ŞOK Market, 11-17 Aralık haftasına özel indirim kampanyasını duyurdu. 11 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel indirim kataloğunda gıdadan tekstile, ev-yaşam ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar birçok kategoride indirimler raflarda yerini aldı. Çarşamba fırsatları ile duyurulan indirimler yerel ve sanal mağazalarda satışa sunuldu. Peki 11 Aralık Çarşamba fırsatları kataloğunda hangi indirimler yer alıyor? İşte ŞOK market Çarşamba fırsatları katalog listesi…
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:56