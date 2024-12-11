Viral Galeri Viral Tıkla 11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

ŞOK Market, 11-17 Aralık haftasına özel indirim kampanyasını duyurdu. 11 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak aktüel indirim kataloğunda gıdadan tekstile, ev-yaşam ürünlerinden hijyen ürünlerine kadar birçok kategoride indirimler raflarda yerini aldı. Çarşamba fırsatları ile duyurulan indirimler yerel ve sanal mağazalarda satışa sunuldu. Peki 11 Aralık Çarşamba fırsatları kataloğunda hangi indirimler yer alıyor? İşte ŞOK market Çarşamba fırsatları katalog listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:56
11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

Bu hafta ŞOK Market raflarında yer alacak birbirinden cazip ürünler hem bütçe dostu fiyatları hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Cam temizleme robotu indirimler arasında öne çıkıyor. Gıda kategorisinde yapılan indirimler vatandaşların ceplerini güldürüyor. Peki, 11 Aralık itibariyle ŞOK marketlerde hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel katalog indirim listesi…

11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

11 Aralık ŞOK Aktüel Katalog

Mis Uht Süt Yağsız 1 L: 19,90 TL

Mis Tam yağlı İnek Peyniri 350 g: 83,50 TL

Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 1500 g: 43,50 TL

Koska Pekmez Üzün 700 g: 119 TL

Beyaz Sirke 2 L: 28,50 TL

Doğanay Çay Çeşitleri 2'li/18'li: 44,90 TL

11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

Blendax Şampuan Çeşitleri 500 ml: 69,90 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml: 169 TL

Confort Geri Dönüştürülmüş Tuvalet Kağıdı 12'li: 50 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü: 212 TL

Perwoll Sıvı Deterjan Renkliler/Siyahlar 2695 ml: 166 TL

11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

Kochler Otomatik Cam Temizleme Robotu: 3.699 TL

Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge: 1.399 TL

Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi: 699 TL

Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü: 849 TL

Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 259 TL

11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı: 349 TL

Slazenger Erkek Tam Fermuarlı Sweatshirt: 399 TL

El Havlusu: 34,95 TL

2'li Emboss Banyo Paspas Seti: 249 TL

Tekerlekli Pazar Arabası: 169 TL

Pastel Renk Ütü Masası: 599 TL

Kurutmalık: 299 TL

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