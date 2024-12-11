11 Aralık ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimde? Cam temizleme robotu, dik süpürge, ütü masası

Bu hafta ŞOK Market raflarında yer alacak birbirinden cazip ürünler hem bütçe dostu fiyatları hem de geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Cam temizleme robotu indirimler arasında öne çıkıyor. Gıda kategorisinde yapılan indirimler vatandaşların ceplerini güldürüyor. Peki, 11 Aralık itibariyle ŞOK marketlerde hangi ürünler indirimde? İşte ŞOK aktüel katalog indirim listesi…