ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?

Futbol severlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A, B ve C gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Gruplarını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi