Viral Galeri Viral Liste ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?

ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?

Futbol severlerin büyük bir heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. A, B ve C gruplarında ilk iki sırayı alan ekipler, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazandı. Gruplarını lider tamamlayan takımlar ise kura çekimine seri başı olarak katılacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:00 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 15:35
ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakibi kim?

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi için geri sayım sona erdi. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından adını çeyrek finale yazdıran takımlar, rakiplerini öğrenmek için kura çekimini bekliyordu. 6 Mart'ta gerçekleşen bu önemli organizasyon, futbol severler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim oldu?

ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakibi kim?

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor-Bodrumspor

Konyaspor-İskenderun

ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakibi kim?

Göztepe-Beşiktaş

ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakibi kim?

Fenerbahçe-Galatasaray

ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakibi kim?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARİ FİNAL VE FİNAL MAÇLARI DETAYLARI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları, 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final aşamasında başarılı olan takımlar, bu tarihlerde final bileti almak için sahaya çıkacak. Heyecanla beklenen final mücadelesi ise 14 Mayıs tarihinde oynanacak.

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