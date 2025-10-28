Viral Galeri Viral Liste Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı liste, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bahis iddialarıyla gündeme gelen isimler arasında Süper Lig hakemi Zorbay Küçük'ün de bulunması dikkat çekti. Uzun süredir üst düzey karşılaşmalarda görev alan Küçük hakkında yürütülen süreç merakla takip edilirken, futbolseverler 'Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti?' sorularına yanıt arıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 10:11
Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunun gündemine oturan bir açıklama yaptı. Federasyon, yapılan denetimler sonucunda bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi kamuoyuyla paylaştı. Listede yer alan isimlerden biri ise uzun süredir Süper Lig'de görev yapan hakem Zorbay Küçük oldu. Kararın ardından hakemin geçmişini ve kariyerini merak etmeye başladı.

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Zorbay Küçük, 18 Ekim 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Futbol kökenli bir aileden gelen Küçük, eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludur. Eğitim hayatını Adana Erkek Lisesi'nin ardından Çukurova Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nde sürdürmüş ve burada lisans eğitimini tamamlamıştır.

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Küçük, 2010 yılında profesyonel hakemlik kariyerine adım attı. 2017-2018 sezonunda Trabzonspor – Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Süper Lig düzeyinde ilk kez düdük çalarak üst klasmanda görev yaptı.

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Zorbay Küçük, 2021 yılında FIFA kokartı almaya hak kazandı. Bu unvanla birlikte uluslararası arenada görev alma şansı yakalasa da UEFA'nın uyguladığı test ve kural sınavlarında başarısız oldu.

Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Zorbay Küçük'ün Görev Aldığı Maçlar

Tarih Ev Sahibi Takım Skor Misafir Takım Hakem Görev Organizasyon
25 Ekim 2025 Trabzonspor A.Ş. 2–0 İKAS Eyüpspor Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
19 Ekim 2025 Esenler Erokspor 1–1 Sipay Bodrum FK Hakem Trendyol 1. Lig
26 Eylül 2025 Corendon Alanyaspor 0–1 Galatasaray A.Ş. Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
15 Eylül 2025 Çaykur Rizespor A.Ş. 1–0 Gençlerbirliği Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
31 Ağustos 2025 RAMS Başakşehir FK 0–0 İKAS Eyüpspor Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
17 Ağustos 2025 Gençlerbirliği 0–1 Hesap.com Antalyaspor VAR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
16 Ağustos 2025 Kocaelispor 0–1 Samsunspor A.Ş. Hakem Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu
31 Mayıs 2025 Çaykur Rizespor A.Ş. 5–2 Atakaş Hatayspor VAR Trendyol Süper Lig Şamil Çinaz Sezonu
25 Mayıs 2025 Ayvalıkgücü Belediyespor 1–3 Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor VAR Nesine 3. Lig Play Off Müsabakaları
15 Mayıs 2025 Bandırmaspor 2–0 Erzurumspor FK VAR Trendyol 1. Lig Play Off Müsabakaları
SON DAKİKA