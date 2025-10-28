Zorbay Küçük kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Hakem Zorbay Küçük hangi maçları yönetti, ceza alacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol kamuoyunun gündemine oturan bir açıklama yaptı. Federasyon, yapılan denetimler sonucunda bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi kamuoyuyla paylaştı. Listede yer alan isimlerden biri ise uzun süredir Süper Lig'de görev yapan hakem Zorbay Küçük oldu. Kararın ardından hakemin geçmişini ve kariyerini merak etmeye başladı.