Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor
Günümüzün yoğun yaşam temposu, bireylerin zihinsel sağlıklarını korumasını zorlaştırıyor. İş stresi, kişisel sorunlar ve gelecek kaygısı, insanları olumsuz düşüncelere sürükleyebiliyor. Ancak beyin antrenörü, bu durumun değiştirilebileceğini söylüyor. Sadece 10 saniye süren basit bir teknikle zihninizi pozitif düşüncelere odaklamanın mümkün olduğunu belirtiyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:24