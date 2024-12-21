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Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Günümüzün yoğun yaşam temposu, bireylerin zihinsel sağlıklarını korumasını zorlaştırıyor. İş stresi, kişisel sorunlar ve gelecek kaygısı, insanları olumsuz düşüncelere sürükleyebiliyor. Ancak beyin antrenörü, bu durumun değiştirilebileceğini söylüyor. Sadece 10 saniye süren basit bir teknikle zihninizi pozitif düşüncelere odaklamanın mümkün olduğunu belirtiyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 14:24
Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Beyin antrenörlüğü, zihinsel kapasiteyi artırmayı ve olumsuz düşünceleri yönetmeyi amaçlayan bir meslek grubu. Emilie Leyes, bu alanda yıllardır bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Leyes, ''Olumsuz düşüncelerden nasıl kurtuluruz?'' sorusuna yanıt vererek basit yöntemle olumsuz düşüncelerden kurtulabileceğinizi ifade ediyor.

Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Bu Yöntem Kurulum Tekniğine Dayanıyor

Leyes'in önerdiği yöntem, Nöropsikolog Dr. Rick Hanson tarafından geliştirilen "kurulum" tekniğine dayanıyor. TikTok'ta olumsuz düşünceleri engellemek için kurulum alışkanlığını nasıl kullandığını paylaşan Emilie Leyes "Bu küçük beyin hilesini kullanarak zihnimin sürekli olarak olumsuz düşünmesini engellemenin mümkün olduğunu öğrendiğimde hayatım tamamen değişti" dedi.

Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Kurulum tekniği, olumlu deneyimleri kalıcı hale getirme üzerine odaklanıyor. Hanson, öğrenme sürecinin iki aşamadan oluştuğunu belirtiyor: aktivasyon ve kurulum. Aktivasyon aşamasında bir deneyimi yaşarken, kurulum aşamasında o deneyim zihnimize yerleşiyor.

Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Olumsuz deneyimlerin zihnimizde kendiliğinden yer etmesine karşın, olumlu deneyimlerin kalıcı olması için bilinçli bir çaba gerekiyor. Dr. Hanson, güzel bir an yaşadığımızda bu olumlu deneyime odaklanıp en az 5 ila 10 saniye arasında hatırlamanız gerektiğini belirtiyor. Örneğin, güzel bir yemek, keyifli bir sohbet ya da doğayla iç içe bir yürüyüş gibi olumlu anları değerlendirirken, bu deneyimlere bilinçli bir şekilde odaklanmanız gerekiyor.

Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Dr. Hanson bu teknik ile sadece o anın keyfini çıkarmakla kalmayacağınızı, beyninizi gelecekte daha fazla olumlu deneyime odaklanmaya hazır hale getireceğinizi belirtiyor.

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