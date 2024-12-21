Zihninizdeki olumsuzluğu sileceğiniz basit bir teknik: 10 saniyede kaygıdan kurtarıyor

Olumsuz deneyimlerin zihnimizde kendiliğinden yer etmesine karşın, olumlu deneyimlerin kalıcı olması için bilinçli bir çaba gerekiyor. Dr. Hanson, güzel bir an yaşadığımızda bu olumlu deneyime odaklanıp en az 5 ila 10 saniye arasında hatırlamanız gerektiğini belirtiyor. Örneğin, güzel bir yemek, keyifli bir sohbet ya da doğayla iç içe bir yürüyüş gibi olumlu anları değerlendirirken, bu deneyimlere bilinçli bir şekilde odaklanmanız gerekiyor.