Zihni koruyan en güçlü besin! Yiyenlerde unutkanlık riski yüzde 27 azalıyor
ABD'de yapılan uzun süreli bir araştırma, haftada en az 5 yumurta tüketen 65 yaş üstü bireylerde Alzheimer riskinin yüzde 27'ye kadar daha düşük olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre yumurtada bulunan kolin, lutein ve omega-3 gibi bileşenler beyin sağlığını destekliyor.
ABD'deki Loma Linda Üniversitesi Sağlık Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni çalışma, yumurta tüketimi ile Alzheimer hastalığı riski arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Araştırmaya göre, haftada beş gün veya daha fazla yumurta tüketen 65 yaş üstü bireylerde Alzheimer'a yakalanma riski yüzde 27'ye kadar azalabiliyor.
ARAŞTIRMA 40 BİNE YAKIN KİŞİYİ TAKİP ETTİ
"Adventist Sağlık Çalışması-2" adlı geniş kapsamlı araştırmada yaklaşık 40 bin kişi yıllar boyunca takip edildi. Katılımcılar ortalama 15,3 yıl boyunca incelendi ve Alzheimer vakaları Medicare kayıtlarındaki doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi.
Araştırmacılar yalnızca doğrudan tüketilen yumurtaları değil, aynı zamanda kek, fırın ürünü ve paketli gıdalardaki yumurta tüketimini de hesaba kattı. Çalışmanın baş araştırmacısı olan Dr. Joan Sabaté, hiç yumurta tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında düzenli yumurta yiyenlerde riskin belirgin şekilde düştüğünü söyledi.
AZ MİKTARDA TÜKETİM BİLE ETKİLİ OLABİLİR
Araştırmada yalnızca yüksek tüketim değil, düşük miktarda yumurta tüketiminin de olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu görüldü.
Araştırmadaki dikkat çeken oranlar şu şekilde:
- Ayda 1 ila 3 kez yumurta tüketenlerde risk yüzde 17 daha düşük çıktı.
- Haftada 2 ila 4 kez tüketenlerde risk yaklaşık yüzde 20 azaldı.
- Haftada 5 veya daha fazla yumurta tüketenlerde ise risk yüzde 27'ye kadar düştü.
YUMURTADAKİ HANGİ MADDELER BEYNE İYİ GELİYOR?
Araştırmacılara göre yumurtanın beyin sağlığıyla ilişkilendirilmesinin temel nedeni içerdiği besin ögeleri. Yumurta; hafıza ve sinir hücreleri arasındaki iletişimde görev alan kolin açısından oldukça zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Vücut, kolini asetilkolin üretiminde kullanıyor. Bu madde öğrenme ve hafıza süreçlerinde kritik rol oynuyor.
Ayrıca yumurtada bulunan lutein ve zeaksantin adlı karotenoidlerin, beyindeki oksidatif stresi azaltabileceği ifade ediliyor. Omega-3 yağ asitleri ve fosfolipidler de sinir hücrelerinin işleyişine katkı sağlayabiliyor.
UZMANLAR DENGELİ BESLENME VURGUSU YAPTI
Çalışmanın baş yazarı Dr. Jisoo Oh, yumurtanın tek başına mucize bir besin gibi görülmemesi gerektiğini söyledi. Oh, araştırmanın sağlıklı beslenme düzeninin önemini desteklediğini belirterek, insanların yalnızca tek bir gıdaya değil genel yaşam tarzına odaklanması gerektiğini ifade etti.
ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NASIL BESLENMELİ?
Uzmanlara göre Alzheimer riskini azaltmada yalnızca yumurta değil, genel beslenme düzeni belirleyici oluyor. Özellikle şu alışkanlıklar öneriliyor:
- Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme
- Omega-3 kaynaklarına yer verme
- İşlenmiş gıdaları azaltma
- Düzenli fiziksel aktivite
- Kaliteli uyku düzeni
- Sigara ve aşırı alkolden uzak durma