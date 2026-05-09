Zihni koruyan en güçlü besin! Yiyenlerde unutkanlık riski yüzde 27 azalıyor

ABD'deki Loma Linda Üniversitesi Sağlık Merkezi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni çalışma, yumurta tüketimi ile Alzheimer hastalığı riski arasında dikkat çekici bir bağlantı ortaya koydu. Araştırmaya göre, haftada beş gün veya daha fazla yumurta tüketen 65 yaş üstü bireylerde Alzheimer'a yakalanma riski yüzde 27'ye kadar azalabiliyor.

Araştırmacılar yalnızca doğrudan tüketilen yumurtaları değil, aynı zamanda kek, fırın ürünü ve paketli gıdalardaki yumurta tüketimini de hesaba kattı. Çalışmanın baş araştırmacısı olan Dr. Joan Sabaté, hiç yumurta tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında düzenli yumurta yiyenlerde riskin belirgin şekilde düştüğünü söyledi.

"Adventist Sağlık Çalışması-2" adlı geniş kapsamlı araştırmada yaklaşık 40 bin kişi yıllar boyunca takip edildi. Katılımcılar ortalama 15,3 yıl boyunca incelendi ve Alzheimer vakaları Medicare kayıtlarındaki doktor teşhisleri üzerinden değerlendirildi.

Araştırmada yalnızca yüksek tüketim değil, düşük miktarda yumurta tüketiminin de olumlu sonuçlarla ilişkili olduğu görüldü.

YUMURTADAKİ HANGİ MADDELER BEYNE İYİ GELİYOR?

Araştırmacılara göre yumurtanın beyin sağlığıyla ilişkilendirilmesinin temel nedeni içerdiği besin ögeleri. Yumurta; hafıza ve sinir hücreleri arasındaki iletişimde görev alan kolin açısından oldukça zengin bir kaynak olarak öne çıkıyor. Vücut, kolini asetilkolin üretiminde kullanıyor. Bu madde öğrenme ve hafıza süreçlerinde kritik rol oynuyor.

Ayrıca yumurtada bulunan lutein ve zeaksantin adlı karotenoidlerin, beyindeki oksidatif stresi azaltabileceği ifade ediliyor. Omega-3 yağ asitleri ve fosfolipidler de sinir hücrelerinin işleyişine katkı sağlayabiliyor.