Zihni değiştiren koltuk geliştirildi! 10 dakikada meditasyon etkisi yaratıyor

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 17:17 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Essex Üniversitesi ve DavidHugh Ltd. tarafından geliştirilen Aiora koltuğu, yerçekimi hissini en aza indirerek kullanıcıda süzülme duygusu oluşturuyor. Araştırmalar, 5-10 dakikalık oturuşun bile meditasyona benzer beyin dalgalarını tetiklediğini gösteriyor.

İngiltere'de geliştirilen "Aiora" adlı koltuk, kullanıcılarına yer çekimsiz bir ortamda süzülüyormuş hissi yaşatıyor. Üstelik araştırmalar, bu deneyimin yalnızca fiziksel rahatlama değil, meditasyona benzer bir zihinsel durum da sağladığını ortaya koyuyor.

Bilim Kurgudan Oturma Odasına Günün yorgunluğunu atmak için birkaç dakika bir koltuğa oturup zihnin bambaşka bir moda geçtiğini düşünün. Essex Üniversitesi'ndeki bilim insanları ile İngiliz mobilya üreticisi DavidHugh Ltd., bu fikri gerçeğe dönüştürdü. "Aiora" adı verilen koltuk, klasik bir mobilya olmaktan çok deneysel bir düzenek gibi tasarlandı.

Yerçekimini Unutturan Mekanik Aiora, "saf düzlemsel hareket mekaniği" adı verilen bir prensiple çalışıyor. Başlık, kolçaklar, sırtlık ve oturma bölümü kendi yatay eksenlerinde bağımsız hareket ediyor. Sistem yer çekimiyle ivmelenmiyor. Koltuğun başlangıç fiyatı 5 bin 700 sterlin. Donanım özelliklerine göre fiyat 10 bin sterline kadar yaklaşıyor.

Tasarımcı Dr. David Wickett'e göre koltuk o kadar hassas ki, kişinin sadece nefes alıp vermesi bile vücudu hafifçe yukarı taşıyabiliyor. Pürüzsüz rulmanlar, bedenin en küçük hareketini izliyor. Ağırlık tek bir noktada toplanmıyor. Kullanıcı, oturduğunu unutup havada asılı kaldığı hissine kapılıyor.