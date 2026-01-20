Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in rakibi netleşti! Kritik mücadele 21 Ocak’ta oynanacak

Milli tenisçi, ikinci turda Macar raket Anna Bondar ile eşleşti. Bondar, ilk turda ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0'lık skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Dünya sıralamasında 74. basamakta yer alan Bondar, Zeynep Sönmez için bir diğer önemli sınav olacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Avustralya Açık turnuvasının hangi kanalda yayımlanacağı henüz net değil. Ancak Eurosport 1 veya Eurosport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.