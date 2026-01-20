Milli tenisçi Zeynep Sönmez’in rakibi netleşti! Kritik mücadele 21 Ocak’ta oynanacak
Avustralya Açık'ta Alexandrova'yı eleyerek tarihe geçen Zeynep Sönmez, ikinci turda Anna Bondar karşısına çıkıyor. Türk tenisinin yeni gururu, Melbourne'de bir ilki daha hedeflerken maç saati ve yayın bilgileri merakla bekleniyor.
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta korta çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Türk spor tarihinde unutulmayacak bir başarıya imza attı. Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı eleyen Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi oldu.
Pes Etmeyen Bir Mücadele
Melbourne'de oynanan ilk tur mücadelesi tam 2 saat 37 dakika sürdü. Zeynep Sönmez, ilk seti geriden gelerek alırken final setinde 3-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. 23 yaşındaki sporcu, güçlü rakibi karşısında ayakta kalmayı başardı.
İkinci Turda Rakip: Anna Bondar
Milli tenisçi, ikinci turda Macar raket Anna Bondar ile eşleşti. Bondar, ilk turda ABD'li Elizabeth Mandlik'i 2-0'lık skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Dünya sıralamasında 74. basamakta yer alan Bondar, Zeynep Sönmez için bir diğer önemli sınav olacak.
Zeynep Sönmez'in Maçı Ne Zaman?
Zeynep Sönmez ile Anna Bondar arasındaki ikinci tur karşılaşması, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat (TSİ) 03.00'te gerçekleşecek.
Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Avustralya Açık turnuvasının hangi kanalda yayımlanacağı henüz net değil. Ancak Eurosport 1 veya Eurosport 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.