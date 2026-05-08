Zehra Güneş'ten iddialara yanıt: "Hiçbirinin gerçekliği yok"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, katıldığı bir YouTube programında özel hayatından kariyerine, uğradığı zorbalıklardan aldığı ciddi tehditlere kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan asılsız haberlere isyan eden milli voleybolcu, "Kırmızı çizgim ailem" diyerek sert mesajlar verdi.

"HAYAL GÜÇLERİ SINIRSIZ" Magazin dünyasında hakkında üretilen senaryolara tepki gösteren Güneş, özellikle evlilik, boşanma ve astronomik transfer ücreti iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bilgi kirliliğini eleştiren yıldız sporcu, şu ifadeleri kullandı: "45 milyonluk transfer iddiaları, nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri... İnsanların hayal gücü gerçekten sınırsız. Çocuğum yok Allah'tan! Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı, onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için."

AİLE KIRMIZI ÇİZGİSİ Kendisine yönelik eleştirileri göğüsleyebildiğini ancak konunun ailesine gelince durumun değiştiğini vurgulayan Güneş, annesinin giyim tarzı üzerinden yapılan yorumlara da değindi: "Annem kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?' bile dendi. Babamı bu haberlere alıştırmam uzun sürdü. Bana her şeyi söyleyebilirler ama ailem benim için çok farklı bir nokta" dedi.

"TAKİP EDİLDİM VE TEHDİT ALDIM" Popülaritesinin karanlık yüzüyle de tanıştığını itiraf eden Zehra Güneş, bir dönem güvenlik endişesi yaşadığını anlattı: "Ürktüğüm olaylar oldu. Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem vardı. Federasyonumuz ve kulübüm hemen devreye girdi ama çok korktuğum zamanlar oldu." Sosyal medyadaki hikayeleştirme kültüründen dert yanan sporcu, dijital zorbalığın her alanda arttığını ifade etti.