Zehra Güneş'ten iddialara yanıt: "Hiçbirinin gerçekliği yok"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız ismi Zehra Güneş, katıldığı bir YouTube programında özel hayatından kariyerine, uğradığı zorbalıklardan aldığı ciddi tehditlere kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakkında çıkan asılsız haberlere isyan eden milli voleybolcu, "Kırmızı çizgim ailem" diyerek sert mesajlar verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız ismi Zehra Güneş, katıldığı bir YouTube programında özel hayatından kariyerine, uğradığı zorbalıklardan aldığı ciddi tehditlere kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAYAL GÜÇLERİ SINIRSIZ"

Magazin dünyasında hakkında üretilen senaryolara tepki gösteren Güneş, özellikle evlilik, boşanma ve astronomik transfer ücreti iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bilgi kirliliğini eleştiren yıldız sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"45 milyonluk transfer iddiaları, nişanlandım, evlendim, boşandım haberleri... İnsanların hayal gücü gerçekten sınırsız. Çocuğum yok Allah'tan! Ben erkek olsam muhtemelen bir tane gayrimeşru çocuğum çıkardı, onu yazamıyorlar sadece kadın olduğum için."

AİLE KIRMIZI ÇİZGİSİ

Kendisine yönelik eleştirileri göğüsleyebildiğini ancak konunun ailesine gelince durumun değiştiğini vurgulayan Güneş, annesinin giyim tarzı üzerinden yapılan yorumlara da değindi:

"Annem kapalı, sen nasıl voleybol oynuyorsun?' bile dendi. Babamı bu haberlere alıştırmam uzun sürdü. Bana her şeyi söyleyebilirler ama ailem benim için çok farklı bir nokta" dedi.

"TAKİP EDİLDİM VE TEHDİT ALDIM"

Popülaritesinin karanlık yüzüyle de tanıştığını itiraf eden Zehra Güneş, bir dönem güvenlik endişesi yaşadığını anlattı:

"Ürktüğüm olaylar oldu. Tehdit edildiğim, takip edildiğim bir dönem vardı. Federasyonumuz ve kulübüm hemen devreye girdi ama çok korktuğum zamanlar oldu."

Sosyal medyadaki hikayeleştirme kültüründen dert yanan sporcu, dijital zorbalığın her alanda arttığını ifade etti.

LİSE YILLARINDA ARKAN ZORBALIĞI

Boyu nedeniyle küçük yaşlardan itibaren akran zorbalığına maruz kaldığını belirten 1.97 boyundaki orta oyuncu, o günleri gülümseyerek hatırlasa da yaşadığı zorluğu gizlemedi:

"Tabii, canım. Ama lisede artık boyum çok uzadığı için insanlar korkuyordu. Bir de o noktada birazcık daha böyle kendimle de dalga geçmeye başladığım bir noktaydı. Ben 1. sınıfa giderken boyum 1.70 falandı, 1.68 falandı. 4'ün sonu 5'e başlarken voleybola başladım. Voleybola başladığımda da 1.76'ydı.

O yüzden yani evet, çok çok zorbalığa uğradığım dönemler oldu o zamanlar. Ben küçükken işte vardı bu. Hep görmezden gelmeye çalışıyordum ama bir noktada kabul ettim bunu yani. Zürafa falan diyorlardı. Tatlı bir hayvan bu arada"

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zehra Güneş, voleybola olan tutkusunu henüz çocuk yaşlarda keşfetti. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan milli yıldız, genç yaşına rağmen kariyerine sığdırdığı sayısız kupa ve bireysel ödülle Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

BOYU VE MEVKİSİ: "ORTA"NIN HAKİMİYETİ

Fiziksel avantajını teknik becerisiyle birleştiren Zehra Güneş, 1.97 m boyundadır. Sahada orta oyuncu (middle blocker) pozisyonunda görev yapan Güneş, özellikle etkili blokları ve hücumdaki yüksek yüzdesiyle rakiplerin korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

VAKIFBANK ALTYAPISINDAN DÜNYA YILDIZLIĞINA

Voleybol serüvenine henüz 12 yaşında VakıfBank altyapısında adım atan başarılı sporcu, sadakati ve disipliniyle de takdir topluyor. Kariyerinin neredeyse tamamını bu kulüpte geçiren ve bugün VakıfBank'ın kaptanlık görevini üstlenen Zehra, kulübüyle birlikte Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi gibi en üst düzey arenalarda defalarca zirveye çıktı.

