Zehirlenme faciası! Anne Çiğdem Böcek'in ölmeden önce verdiği ifadesi ortaya çıktı

Fatih'te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım'da ilaçlandığı ancak AFAD tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Öte yandan soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 15.11.2025 20:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 20:51
Beşiktaş'taki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3) ile anne Çiğdem Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Çiğdem Böcek ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla 9 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldiklerini ve Harbour Suit Otel'de konaklamaya başladıklarını, akşam otel yakınında bir restoranda eşiyle birlikte kebap yediklerini, çocukların ise makarna yediklerini anlattı.

10 Kasım sabahı otel yakınında eşiyle birlikte çorba içtiklerini, çocuklarının ise poğaça yediklerini, akşam eşiyle birlikte yine otel yakınlarında kıymalı pide yediklerini, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini bildiren Böcek, 11 Kasım sabahı ise eşinin dışarıdan poğaça ve simit alıp geldiğini ve otelde kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.

