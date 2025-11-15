Zehirlenme faciası! Anne Çiğdem Böcek'in ölmeden önce verdiği ifadesi ortaya çıktı

Aynı gün 16.00 sıralarında ailece Ortaköy Camisi'nin yan tarafında kirli sakallı kır saçlı ve şapka takan 45-50'li yaşlarda bir adamın tablacı tezgahından birer tane midye yediklerini belirten Böcek, daha sonra Dereboyu Caddesi'nde bulunan "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, devamında çocuklarının sucuk-ekmek yediklerini, eşinin kokoreç yediğini, oğlu Kadir Muhammet'in kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin de tavuk tantuni yediğini aktardı. Daha sonra Fatih'te H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hep birlikte lokum yediklerini beyan etti.