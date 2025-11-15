Zehirlenme faciası! Anne Çiğdem Böcek'in ölmeden önce verdiği ifadesi ortaya çıktı
Fatih'te anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım'da ilaçlandığı ancak AFAD tarafından yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Öte yandan soruşturma kapsamında, ölen anne Çiğdem Böcek ile tedavisi devam ettiği sırada görüşme yapılarak ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.
