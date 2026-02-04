CANLI YAYIN
Zayıflamakla kalmamış! Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün son hali olay

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem ekranların fenomen evlilik programı Kısmetse Olur'da gelin adayı olarak tanınan Cansel Çördük, son haliyle sosyal medyayı salladı. Yarışmanın ardından yurt dışında yaşamaya başlayan Çördük, verdiği kilolar ve yüz hatlarındaki değişimle adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

2015–2017 yılları arasında televizyonda yayınlanan "Kısmetse Olur" programında, Eser West ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla adından sıkça söz ettiren Cansel Çördük, yarışmanın birincisi olmayı başarmıştı.

Program boyunca yaşanan tartışmalar, ayrılıklar ve barışmalar magazin manşetlerinden düşmezken, finalin ardından ünlü çift yollarını ayırmıştı.

Yarışma sonrası radikal bir karar alan Cansel Çördük, Amerika'ya yerleşerek bambaşka bir hayata adım attı.

Uzun süredir ABD'de yaşayan Çördük, sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Cansel Çördük'ü görenler tanımakta zorlandı. Oldukça zayıfladığı görülen ve yüzündeki belirgin değişimle dikkat çeken eski yarışmacının geçirdiği estetik operasyonlar sosyal medyada gündem oldu.

583 bin takipçili Instagram hesabından yorum yağmuruna tutulan Çördük'e, "Eskiden çok daha güzeldin", "Neden bu kadar operasyon yaptırdın?", "Duru güzelliği kaybolmuş" gibi eleştiriler geldi.

Cansel Çördük son hali

