Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Ocak yeni SED ödeme miktarları...

Koruma Altından Çıkan Gençler: Yaş sınırını tamamladıktan sonra sosyal hizmet kuruluşlarından ya da koruyucu aileden ayrılan, iş veya eğitim süreçlerine devam eden ancak destek almazsa muhtaç duruma düşebilecek gençler.

Felaket ve Hastalık Mağduru Ailelerin Çocukları: Olağanüstü bir felaket, doğal afet, ciddi bir hastalık ya da ölüm gibi durumlarla karşılaşan ailelerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Yapılan inceleme sonucunda uygun görülen bireyler bu destekten faydalanabilir.