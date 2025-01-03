Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2025 Ocak yeni SED ödeme miktarları...
Memur maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte sosyal yardımlarda da artış gerçekleşti. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç bireyler, dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklerin güncel miktarları belirlendi. Bu yardımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri oldu. Peki yeni dönemde SED yardımları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:48