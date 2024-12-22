Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı hükümet tarafından açıklandı. 2025 yılı itibariyle MTV'ye yapılacak artış oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumda. Her yılki gibi yeniden değerleme oranına göre şekillenen vergi miktarları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…