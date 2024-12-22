Viral Galeri Viral Liste Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı da gündemdeki yerini alıyor. Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlenen MTV, 2025 yılında da artacak. Bu vergi yıl boyunca iki taksit halinde ödeniyor. ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bu yılki zam oranı ne kadar oldu? Hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:10
Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca araç sahibinin merakla beklediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı hükümet tarafından açıklandı. 2025 yılı itibariyle MTV'ye yapılacak artış oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmiş durumda. Her yılki gibi yeniden değerleme oranına göre şekillenen vergi miktarları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar…

Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

MTV Zammı Yüzde 43,93 Oldu

Geçen yıl uygulanan yüzde 25,22'lik artışın ardından, bu yıl MTV'deki artış oranı yüzde 43,93'e yükseldi.

Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

Taksit Ödemeleri Nasıl Yapılacak?

MTV, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. 2024 yılında da geçerli olan bu ödeme sistemiyle araç sahipleri ilk taksiti 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz arasında ödeyecekler. Araç sahiplerinin ödeme planlarını buna göre yapmaları gerektiği hatırlatılıyor. Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.

Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

📌0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 4835 TL

4-6 yaş - 3372 TL

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 5313 TL

4-6 yaş - 3707 TL

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 5803 TL

4-6 yaş - 4042 TL

📌1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 8421 TL

4-6 yaş - 6314 TL

📌1301-1600 cc

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası

1-3 yaş - 9267 TL

4-6 yaş - 10000 TL

Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?

📌1301-1600 cc

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü

1-3 yaş - 10112 TL

4-6 yaş - 7577 TL

📌1601-1800 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 16.330 TL

4-6 yaş - 12801 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 17866 TL

4-6 yaş - 13956 TL

📌1801-2000 cc

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar

1-3 yaş - 25792 TL

4-6 yaş - 19862 TL

Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar

1-3 yaş - 28142 TL

4-6 yaş - 21677 TL

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