Zamlı MTV 2025 fiyat listesi: Motosiklet, Minibüs... Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? Zam oranı yüzde kaç oldu?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı da gündemdeki yerini alıyor. Her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre düzenlenen MTV, 2025 yılında da artacak. Bu vergi yıl boyunca iki taksit halinde ödeniyor. ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak, ikinci taksit ödemesi ise 1-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Peki Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde bu yılki zam oranı ne kadar oldu? Hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:10