Viral Galeri Viral Liste ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde (%) kaç arttı?

ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde (%) kaç arttı?

Memur maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte sosyal yardımlarda da artış gerçekleşti. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç bireyler, dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklerin güncel miktarları belirlendi. Bu yardımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 65 yaş aylığı oldu. Peki 2025 Ocak'ta 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:47
ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde % kaç arttı?

Memur maaş zammıyla birlikte sosyal yardımlar da arttı. Yaşlı, engelli, dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine verilen destekler güncellendi. En çok merak edilenlerden biri olan 65 yaş aylığı ise zamlı haliyle dikkat çekti. Yeni miktarlar açıklandı.

ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde % kaç arttı?

Zamlı 65 Yaş Aylığı Ne Kadar Oldu?

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar için sağlanan aylık destek 4 bin 181 liradan 4 bin 664 liraya çıkarıldı. Bu desteği almak için kişinin ve eşinin gelir durumu göz önünde bulunduruluyor. Yeni düzenlemeyle kişi başı gelir sınırı, asgari ücretle birlikte 5 bin 667 liradan 7 bin 368 liraya yükseldi.

65 YAŞ AYLIĞI ZAMLI TUTARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde % kaç arttı?

65 Yaş Aylığı: Kimler Faydalanabilir?

Türkiye'de sosyal devlet anlayışının önemli bir unsuru olan 65 yaş aylığı, belirli şartları taşıyan vatandaşlara hayatlarını idame ettirmeleri için sağlanmaktadır. Peki, bu aylıktan kimler yararlanabilir? İşte detaylar:

65 Yaş Aylığının Şartları Nelerdir?

65 yaşını doldurmuş ve ekonomik açıdan muhtaç durumda olan Türk vatandaşlarına sağlanan bu destek, belirli kriterlere dayanır. Aylıktan faydalanmak isteyenlerin şu şartları taşıması gerekmektedir:

-Kanunen bakmakla yükümlü bir yakını bulunmaması
-Sosyal güvenlik kuruluşlarından herhangi bir gelir ya da maaş almaması

ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde % kaç arttı?

-Nafaka almıyor ya da alma imkanına sahip olmaması
-Mahkeme kararıyla veya kanunla belirlenmiş sürekli bir gelirinin olmaması
-Muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alınacak belge ile kanıtlaması

Bu şartları yerine getiren vatandaşlar, hayatları boyunca bu destekten yararlanabilir. Ancak doğum tarihindeki düzeltmeler dikkate alınırken belirli sınırlamalar uygulanır. 1976 tarihli 65 yaş kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl öncesine kadar yapılan düzeltmeler geçerli sayılmamaktadır.

ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde % kaç arttı?

65 Yaş Aylığına Nasıl Başvurulur?

65 yaş aylığı başvurusu yapmak isteyen vatandaşların, öncelikle muhtaç olduklarını gösterir belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru süreci şu şekilde ilerler:

İl veya İlçe İdare Heyetine Müracaat: Muhtaçlık belgesi alınır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Başvuru: Gerekli belgeler sunularak başvuru tamamlanır.
Değerlendirme Süreci: İlgili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda uygun görülenlere aylık bağlanır.

SON DAKİKA