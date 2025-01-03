ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde (%) kaç arttı?

-Nafaka almıyor ya da alma imkanına sahip olmaması

-Mahkeme kararıyla veya kanunla belirlenmiş sürekli bir gelirinin olmaması

-Muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alınacak belge ile kanıtlaması

Bu şartları yerine getiren vatandaşlar, hayatları boyunca bu destekten yararlanabilir. Ancak doğum tarihindeki düzeltmeler dikkate alınırken belirli sınırlamalar uygulanır. 1976 tarihli 65 yaş kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bir yıl öncesine kadar yapılan düzeltmeler geçerli sayılmamaktadır.