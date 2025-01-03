ZAMLI 65 yaş yardımı ne kadar oldu? 2025 Ocak artışıyla 65 yaş maaşı yüzde (%) kaç arttı?
Memur maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte sosyal yardımlarda da artış gerçekleşti. Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç bireyler, dar gelirli aileler ve ihtiyaç sahipleri için sağlanan desteklerin güncel miktarları belirlendi. Bu yardımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri de 65 yaş aylığı oldu. Peki 2025 Ocak'ta 65 yaş aylığı ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:47