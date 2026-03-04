Yüz nakli sonrası ilginç gelişme! Didem Ceran'ın kaşında saç çıktı

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 11:27 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore'de geçirdiği yüz nakli ameliyatı sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Kansere yakalandığını itiraf eden ünlü isim, bu kez yüzündeki beklenmedik biyolojik değişimle takipçilerini şoke etti.

Oryantal Star ve Survivor yarışmalarıyla tanınan Didem Ceran, son günlerde magazin gündeminden düşmüyor... Güney Kore'de geçirdiği radikal yüz değişimi operasyonuyla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim, sağlık durumu ve operasyon sonrası yaşadığı tuhaflıklarla takipçilerini şaşkına çevirmeye devam ediyor.

KANSERE YAKALANDI Şubat 2026 başında Güney Kore'de yaklaşık 15 saat süren devasa bir operasyonla yüz yapısını tamamen değiştiren Ceran, geçtiğimiz günlerde, biyopsi sonuçlarının ardından göğüs kanserine yakalandığını duyurmuştu.

Ceran, duygusal açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Biyopsi sonucumu bugüne kadar kimseyi üzmemek için açıklamıyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim. Ağır ilaçlar kullanıyorum ve sinir sistemim çok hassas. Bu zor dönemde kimin yanımda olduğunu, kimin sadece kendi çıkarını düşündüğünü çok net gördüm."

TIP DÜNYASINI HAYRETE DÜŞÜREN OLAY: "KAŞIMDA SAÇ ÇIKTI!" Kanser tedavisi ve yüz ameliyatı sonrası iyileşme süreci devam eden Didem Ceran, son paylaşımıyla tıp dünyasında eşine az rastlanır bir durumu gündeme getirdi. Ameliyat sonrası kaş bölgesinde saç telleri çıkmaya başladığını belirten fenomen, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: