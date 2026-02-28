Yüz nakli olan Didem Ceran kansere yakalandı

Survivor ve Oryantal Star yarışmalarıyla tanınan, geçtiğimiz haftalarda ise Güney Kore'de yaptırdığı yüz yenileme operasyonuyla (yüz nakli süreci) adından söz ettiren Didem Ceran, bu kez üzücü bir haberle gündem oldu.

Şubat 2026 başında yaklaşık 15 saat süren bir cerrahi müdahale ile yüz yapısını tamamen değiştiren ünlü isim, bu iyileşme sürecinin ortasında kanser gerçeğiyle yüzleştiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artık saklamak istemiyorum" diyerek yaşadığı duygusal ve fiziksel yükü dile getirdi.

Ceran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim.

Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor.

"BU BİLİNÇTİR"

Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir.

"ARTIK GİZLEMİYORUM"

Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım."