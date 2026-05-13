Yürüyüşten daha etkili: Çinlilerin tansiyonu düşüren 800 yıllık yöntemi!

Yüksek tansiyon dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Kalp krizi, felç ve damar hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri olarak görülen hipertansiyon için uzmanlar yıllardır düzenli egzersizi öneriyor. Ancak birçok kişi düzenli program gerektiren aktiviteleri uzun süre devam ettiremiyor. Journal of the American College of Cardiology adlı dergide yayımlanan yeni araştırmaya göre "baduanjin" adı verilen egzersiz yöntemi, tansiyonu düşürmede hızlı yürüyüş kadar etkili sonuç verdi.

SADECE 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR

Baduanjin; yavaş hareketler, kontrollü nefes alma, esneme ve meditasyonu bir araya getiren sekiz aşamalı bir egzersiz sistemi olarak biliniyor. Çin'de yüzyıllardır uygulanan yöntem genellikle parklarda veya topluluk alanlarında yapılıyor.

Uzmanlara göre bu yöntemin en önemli avantajları şunlar:

Ekipman gerektirmemesi

Her yaş grubuna uygun olması

Düşük yoğunluklu hareketlerden oluşması

Evde kolayca uygulanabilmesi

Kısa sürede tamamlanabilmesi

Tipik bir seansın yaklaşık 10 ila 15 dakika sürdüğü belirtiliyor.