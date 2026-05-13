Yürüyüşten daha etkili: Çinlilerin tansiyonu düşüren 800 yıllık yöntemi!
Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin dergisi JACC'de yayımlanan geniş kapsamlı araştırma, nefes egzersizi, yavaş hareket ve meditasyonu birleştiren "baduanjin" adlı geleneksel Çin egzersizinin, tempolu yürüyüş kadar etkili şekilde tansiyonu düşürdüğünü ortaya koydu.
Yüksek tansiyon dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor. Kalp krizi, felç ve damar hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri olarak görülen hipertansiyon için uzmanlar yıllardır düzenli egzersizi öneriyor. Ancak birçok kişi düzenli program gerektiren aktiviteleri uzun süre devam ettiremiyor. Journal of the American College of Cardiology adlı dergide yayımlanan yeni araştırmaya göre "baduanjin" adı verilen egzersiz yöntemi, tansiyonu düşürmede hızlı yürüyüş kadar etkili sonuç verdi.
SADECE 10-15 DAKİKA SÜRÜYOR
Baduanjin; yavaş hareketler, kontrollü nefes alma, esneme ve meditasyonu bir araya getiren sekiz aşamalı bir egzersiz sistemi olarak biliniyor. Çin'de yüzyıllardır uygulanan yöntem genellikle parklarda veya topluluk alanlarında yapılıyor.
Uzmanlara göre bu yöntemin en önemli avantajları şunlar:
- Ekipman gerektirmemesi
- Her yaş grubuna uygun olması
- Düşük yoğunluklu hareketlerden oluşması
- Evde kolayca uygulanabilmesi
- Kısa sürede tamamlanabilmesi
Tipik bir seansın yaklaşık 10 ila 15 dakika sürdüğü belirtiliyor.
BADUANJİN EGZERSİZİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?
"Sekiz İpek Hareketi" olarak da bilinen baduanjin, nefes kontrolü, yavaş hareketler ve zihinsel odaklanmayı birleştiren geleneksel bir Çin egzersizi olarak biliniyor. Uzmanlara göre düzenli uygulandığında stresin azalmasına, esnekliğin artmasına ve vücudun rahatlamasına katkı sağlayabiliyor.
Egzersiz sistemi toplam sekiz temel hareketten oluşuyor:
- Eller gökyüzüne uzatılarak omurga esnetiliyor.
- Ok atma hareketiyle göğüs ve duruş çalıştırılıyor.
- Tek kol yukarı kaldırılarak sindirim sistemi destekleniyor.
- Arkaya bakış hareketiyle boyun ve sinir sistemi rahatlatılıyor.
- Bel hareketleriyle stresin azaltılması hedefleniyor.
- Ayaklara eğilerek esneklik artırılıyor.
- Yumruk sıkma hareketleriyle kaslar çalıştırılıyor.
- Hafif zıplamalarla enerji dengesi sağlanıyor.
ARAŞTIRMADA 216 KİŞİ TAKİP EDİLDİ
Çalışma, Çin'deki National Center for Cardiovascular Diseases bünyesinde yürütüldü. Araştırmada, en az 40 yaşında olan ve evre 1 hipertansiyon tanısı bulunan 216 yetişkin incelendi. Katılımcılar üç farklı gruba ayrıldı:
|Grup
|Uygulanan yöntem
|1
|Baduanjin egzersizi
|2
|Tempolu yürüyüş
|3
|Kendi kendine yapılan egzersiz
Araştırmacılar, katılımcıların 24 saatlik sistolik tansiyon değerlerini hem 12. haftada hem de 52. haftada ölçtü.
SONUÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmaya göre haftada beş gün baduanjin yapan kişilerde sistolik tansiyon değerleri belirgin şekilde düştü. Elde edilen verilere göre:
- 24 saatlik sistolik tansiyon yaklaşık 3 mm Hg azaldı.
- Klinik ortamda ölçülen sistolik tansiyon yaklaşık 5 mm Hg düştü.
- Etki üç ay içinde ortaya çıktı.
Sonuçlar bir yıl boyunca devam etti.
"UZUN VADEDE SÜRDÜRMEK DAHA KOLAY"
Araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Jing Li, yöntemin özellikle sürdürülebilir olması nedeniyle öne çıktığını söyledi. Li, "Basitliği ve güvenli yapısı sayesinde baduanjin, tansiyonunu düşürmek isteyen kişiler için erişilebilir ve uygulanabilir bir yaşam tarzı müdahalesi olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise katılımcıların yoğun takip olmadan da egzersizi sürdürmesi oldu. Uzmanlar, birçok yaşam tarzı değişikliğinde en büyük sorunun devamlılık olduğunu hatırlatıyor.