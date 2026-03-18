Günlük hayatta fark etmeden sergilediğimiz yürüyüş tarzı, düşündüğümüzden çok daha fazla şey anlatıyor. Japonya'daki bilim insanlarının yaptığı çalışma, insanların duygusal durumlarının yalnızca yürüyüşlerine bakılarak anlaşılabileceğini gösterdi.

Araştırmacılara göre yürüyüş, yüz ifadelerinden daha erken konuşur. Çünkü yüz mimikleri kontrol edilebilir ancak yürüyüş büyük ölçüde otomatik bir davranıştır. Bu da onu daha güvenilir bir gösterge haline getirir.

🔍 TEK BİR DETAY HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, kol ve bacakların sallanma genişliğinin belirleyici olması. Bilim insanlarına göre salınım büyüdükçe öfke algısı artıyor, azaldıkça üzüntü ve korku öne çıkıyor.

Yani bazen tek bir hareket bile duygunun anlaşılması için yeterli oluyor.