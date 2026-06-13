Yürümenin sadece fiziksel olmadığının kanıtı: Adımlarınız zihninizi nasıl değiştiriyor?

Gün boyunca yapılan küçük fiziksel aktivitelerin insanların kendilerini nasıl hissettiği üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin verilerini inceleyen yeni araştırma, hareket eden bireylerin daha enerjik, daha mutlu ve daha iyi hissetme eğiliminde olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu etki özellikle düşük ruh haline sahip kişilerde daha belirgin görülüyor.

HAREKET ETTİKÇE ENERJİ SEVİYESİ ARTIYOR

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, fiziksel aktivite ile enerji hissi arasındaki güçlü ilişki oldu. Katılımcılar günlük ortalamalarının üzerinde hareket ettikleri zamanlarda kendilerini daha dinç ve daha enerjik hissettiklerini bildirdi. Verilere göre insanların yüzde 95'inden fazlasında hareket ve enerji hissi arasında olumlu bir bağlantı görüldü.

Araştırmacılar, yürüyüş yapmak veya kısa süreli hareket etmenin oluşturduğu olumlu etkinin, müzik dinlemek ya da keyif veren boş zaman aktiviteleri sırasında hissedilen mutluluk düzeyiyle benzer büyüklükte olduğunu belirtti.