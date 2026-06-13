Yürümenin sadece fiziksel olmadığının kanıtı: Adımlarınız zihninizi nasıl değiştiriyor?
Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, merdiven çıkmak ya da ev işleriyle meşgul olmak yalnızca fiziksel sağlığı değil ruh halini de etkiliyor. 14 ülkeden 8 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, hareket eden insanların kendilerini daha enerjik hissettiğini ortaya koydu.
Gün boyunca yapılan küçük fiziksel aktivitelerin insanların kendilerini nasıl hissettiği üzerinde önemli bir etkisi olduğu ortaya çıktı. Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişinin verilerini inceleyen yeni araştırma, hareket eden bireylerin daha enerjik, daha mutlu ve daha iyi hissetme eğiliminde olduğunu gösterdi. Uzmanlara göre bu etki özellikle düşük ruh haline sahip kişilerde daha belirgin görülüyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ANALİZLERİNDEN BİRİ YAPILDI
Araştırma, Almanya'daki Ruhr Üniversitesi Bochum öncülüğünde gerçekleştirildi. Nature Human Behaviour dergisinde yayımlanan çalışmada 14 farklı ülkeden 67 veri seti bir araya getirildi. Çalışma kapsamında:
|Veri
|Sayı
|Katılımcı sayısı
|8.223
|Ruh hali değerlendirmesi
|300 binden fazla
|Hareket verisi
|Yaklaşık 1 milyon saat
|Ülke sayısı
|14
Araştırmacılar, katılımcıların günlük hareket düzeylerini giyilebilir cihazlarla takip ederken ruh hallerini de akıllı telefonlar üzerinden anlık olarak kayıt altına aldı.
HAREKET ETTİKÇE ENERJİ SEVİYESİ ARTIYOR
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu, fiziksel aktivite ile enerji hissi arasındaki güçlü ilişki oldu. Katılımcılar günlük ortalamalarının üzerinde hareket ettikleri zamanlarda kendilerini daha dinç ve daha enerjik hissettiklerini bildirdi. Verilere göre insanların yüzde 95'inden fazlasında hareket ve enerji hissi arasında olumlu bir bağlantı görüldü.
Araştırmacılar, yürüyüş yapmak veya kısa süreli hareket etmenin oluşturduğu olumlu etkinin, müzik dinlemek ya da keyif veren boş zaman aktiviteleri sırasında hissedilen mutluluk düzeyiyle benzer büyüklükte olduğunu belirtti.
RUH SAĞLIĞI SORUNLARI YAŞAYANLAR DAHA FAZLA FAYDA GÖREBİLİR
Çalışmanın önemli bulgularından biri de düşük ruh haline sahip bireylerde ortaya çıktı. Araştırmaya göre günlük yaşamında daha fazla olumsuz duygu yaşayan kişiler, fiziksel aktivite sonrasında daha belirgin bir iyilik hali bildirdi. Bu durum, düzenli hareketin ruh sağlığı açısından destekleyici bir araç olabileceğini gösteriyor.
Araştırma ekibinde yer alan Türk isim Prof. Dr. Onur Güntürkün, düşük refah düzeyine sahip kişilerin fiziksel aktiviteden daha fazla yarar sağlayabildiğini ifade etti.
KADINLAR VE GENÇLER İÇİN ETKİ DAHA GÜÇLÜ
Analizde yaş, cinsiyet ve vücut ağırlığı gibi değişkenler de incelendi. Elde edilen sonuçlara göre:
- Genç bireylerde hareket ve mutluluk arasındaki ilişki daha güçlü.
- Kadınlar fiziksel aktivite sonrasında kendilerini daha enerjik hissettiklerini bildiriyor.
- Daha yüksek vücut ağırlığına sahip kişilerde olumlu etkinin biraz daha sınırlı olduğu görülüyor.
- Hafta sonlarında yapılan aktiviteler, hafta içine göre daha fazla mutluluk hissi yaratabiliyor.
Uzmanlar, özellikle boş zamanlarda yapılan fiziksel aktivitelerin psikolojik açıdan daha olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.